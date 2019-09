Il debutto da solista di Tommaso Paradiso si intitola “Non avere paura”: il nuovo singolo dell’ex frontman dei Thegiornalisti è uscito alla mezzanotte di mercoledì 25 settembre su tutte le piattaforme digitali, mentre per ascoltarlo in radio si dovrà aspettare venerdì 27 settembre. Ecco il testo completo e tutte le curiosità sulla canzone.

Le curiosità sul nuovo singolo “Non avere paura”

Tommaso Paradiso ha lasciato la sua band, i Thegiornalisti, e a poco più di una settimana dall’annuncio ha già pubblicato il primo singolo della sua carriera solista. “Non avere paura” farà parte della colonna sonora di “Baby”, la serie TV Netflix che racconta le giovanissime squillo dei Parioli: la seconda stagione è in uscita il prossimo 18 ottobre. Il brano è stato scritto dallo stesso Tommaso Paradiso, mentre la produzione è stata affidata a Dardust (Dario Faini, già produttore di “Love”, ultimo album firmato Thegiornalisti). In un comunicato stampa, il cantante ha descritto “Non avere paura” con queste parole: «racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e di prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli». Una dichiarazione d’amore dal gusto pop, in pieno stile Tommaso Paradiso.

“Non avere paura”, il debut solista di Tommaso Paradiso: il testo

Ecco il testo completo di “Non avere paura”, nuovo singolo di Tommaso Paradiso pubblicato su tutte le piattaforme digitali il 25 settembre 2019.

Se mi guardi così

Se mi sfiori così se

Avvicini la tua bocca al mio orecchio

Non finirà bene

Ma ti prego, no

Non smettere

Non smettere mai

La notte è benzina

La notte incatena

La notte è questa faccia allo specchio

E ora cade giù

Pure una lacrima

Nel frattempo sto ridendo

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

Se ti abbraccio così

Se ti stringo così se

Appoggi la tua testa al mio petto

No foto no no

No tutto no no

Ci siamo solo noi

Ci siamo solo noi

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò io cura di te

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No, non avere paura

Non avere paura

Quando vai a dormire sola

Non avere paura

Vorresti una parola

Vorresti una parola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te