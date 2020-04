È stata pubblicata “Andrà Tutto Bene”, canzone di Tommaso Paradiso ed Elisa nata grazie a numerose dirette live su Instagram. Il titolo del brano si rifà allo slogan divenuto virale e simbolo della lotta dell’Italia contro il Coronavirus. I due artisti avevano annunciato l’uscita del singolo solo qualche ora prima sottolineando come il loro “esperimento social” fosse andato a buon fine. Tommaso Paradiso ed Elisa avevano invitato i numerosi follower che hanno seguito le loro dirette Instagram ad inviare qualche frase o pensiero da poter utilizzare per la canzone. “Andrà Tutto Bene” non è il primo incontro artistico tra Tommaso Paradiso ed Elisa. Nel 2017 la cantautrice ha partecipato ad alcuni concerti dei Thegiornalisti duettando in "Tra la strada e le stelle", inserita poi nell'album "Completamente sold out". Tommaso Paradiso ha ricambiato l’ospitata partecipando ad uno dei concerti di Elisa all’Arena di Verona cantando insieme “Anima Fragile” di Vasco Rossi. Infine grazie a Takagi & Ketra hanno partecipato al singolo “Da sola/In the night”.

Non è la prima iniziativa di Tommaso Paradiso durante questo periodo di lockdown. L’ex Thegiornalisti ha partecipato all’evento “La musica che unisce”, nata per raccogliere fondi per sostenere la Protezione Civile Italiana. Inoltre ha dato vita anche a numerose dirette instagram con Calcutta per scrivere una canzone insieme.

Il testo di “Andrà Tutto Bene”

E allora ciao

come sta la tua città

come è vuota come è sola

e allora stendi le lenzuola

E allora ciao

almeno il cielo è già

più pulito e trasparente

si vede oltre le stelle

Ritornerà

l'abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di correre per strada

baciarsi alla fermata

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

E allora ciao

la tua voce è musica

riempie questa stanza

colma la distanza

Quindi ciao

resta ancora qui perchè

questa notte è un po' più scura

il silenzio fa paura

Ritornerà

l'abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di urlare ad un concerto

come abbiamo sempre fatto

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

Dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

andrà tutto bene.