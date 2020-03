di Matteo Rossini

Le misure governative adottate per arginare la diffusione del Coronavirus ha inevitabilmente portato a un cambiamento nelle abitudini delle persone. Se infatti alcuni eventi mediatici hanno subito grandi rivoluzioni, allo stesso tempo le vita degli artisti hanno dovuto fare i conti con alcune modifiche. Scopriamo insieme il video in cui Tommaso Paradiso e Calcutta hanno scritto una canzone in diretta su Instagram.

Tommaso Paradiso e Calcutta: la canzone in diretta su Instagram

Nelle scorse ore numerosi artisti del Bel paese hanno lanciato numerose iniziative e messaggi per sottolineare l’importanza di rimanere a casa, tra loro l’attore e comico Fabio De Luigi che ha pubblicato un video che ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su Twitter. Nelle ore successive alcuni cantanti molto amati dal pubblico del Bel paese hanno lanciato alcune iniziative che hanno subito ottenuto molti consensi (qui potete trovare tutti i concerti su Instagram).

Infatti, Gianna Nannini, Nek (qui potete trovare tutte le foto più belle del cantante di “Fatti avanti amore”), Paola Turci e i Modà hanno deciso di realizzare un concerto in diretta su Instagram provando così a regalare un momento di spensieratezza ai loro numerosi fan, sulla stessa lunghezza d’onda Malika Ayane che ha lanciato un format quotidiano in cui poter discutere di varie tematiche con il pubblico.

Poche ore fa Tommaso Paradiso e Calcutta si sono uniti al gruppo di artisti che stanno condividendo la loro vita con il pubblico. Infatti, il cantante di “Non avere paura” e la voce di “Paracetamolo” hanno realizzato una diretta su Instagram durante la quale hanno deciso di scrivere una canzone insieme.

La notizia ha subito fatto il giro del web conquistando l’attenzione di tantissimi fan che hanno potuto godere di questo momento di creazione artistica.

Coronavirus: gli show rimandati

In queste ore, le indiscrezioni in merito ai cambiamenti riguardanti alcuni degli show più celebri del mondo stanno facendo il giro del web. In primis, troviamo l’Eurovision Song Contest 2020 che potrebbe andare incontro a una grande rivoluzione, poi il Coachella che ha definitivamente scelto di rimandare l’edizione di quest’anno e infine i David di Donatello che non si terranno più ad aprile.