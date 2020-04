A pochi giorni dall’inizio della loro iniziativa, Tommaso Paradiso ed Elisa hanno annunciato la pubblicazione della canzone “Andrà tutto bene”, titolo che riprende lo slogan che nell’ultimo mese è stato adottato nella lotta contro il Coronavirus. Nata da un’idea su Instagram e sviluppata durante numerose dirette tra i due artisti, la canzone ha avuto il contributo anche dei followers che, invitati da Tommaso Paradiso, hanno inviato messaggi o frasi visionate dai diretti interessati. “Andrà tutto bene” è stata annunciata da Tommaso Paradiso con un post su Instagram: “Questo pezzo è stato scritto insieme a voi in diretta su Instagram. Venerdì sarà vostro. Andrà tutto bene”. La pubblicazione quindi è prevista per il 10 aprile e ha scatenato la curiosità di tutto il web che ha accolto con grande entusiasmo questa bellissima iniziativa.

“Andrà tutto bene” nata durante le dirette Instagram

Fin dall’inizio del periodo di lockdown, tantissimi artisti italiani e internazionali hanno utilizzato Instagram per intrattenere i propri fan. Tra le iniziative più interessanti e seguite le lezioni di chitarra di Alex Britti, le chiacchierate di Jovanotti in “Jova House Party” con numerosi ospiti e la serie di concerti #iosuonodacasa che ha coinvolto decine e decide di cantanti. Tommaso Paradiso ed Elisa, comparsi in numerose dirette in streaming di altri colleghi, hanno scelto di dare spazio alla costruzione di un brano. Durante le loro sessioni è stato possibile scoprire alcuni piccoli dettagli su come si lavora durante la stesura di una canzone. Un’iniziativa davvero interessante e che regalerà una canzone nata principalmente dello slogan che compare, accompagnato dal disegno di un arcobaleno, su migliaia di finestre e balconi italiani. Tommaso Paradiso è tra gli artisti che ha partecipato anche all’iniziativa musicale “La musica che unisce”, nata per raccogliere fondi per sostenere la Protezione Civile Italiana. Lo stesso ex frontman dei Thegiornalisti ha dato vita anche a numerose dirette instagram con Calcutta e in uno di questi live hanno deciso di scrivere una canzone insieme.

L’iniziativa di Jack Savoretti per Genova

Non è la prima canzone dal titolo “Andrà tutto bene” comparsa in questi giorni. Oltre al singolo di Levante, uscito lo scorso anno e rilanciato dall’hashtag nato durante questo periodo, anche Jack Savoretti ha pubblicato una canzone con lo stesso titolo. L’artista ha deciso che tutti i proventi saranno interamente devoluti all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, la città di origine di suo padre. Anche Jack Savoretti ha composto e registrato il brano da casa con la collaborazione dei fan che sono intervenuti via Instagram. La produzione è di Cam Blackwood, gli archi sono arrangiati ed eseguiti da Davide Rossi e mixati da Daniel Moyler, tutti collegati da remoto. «La risposta dell’Italia a questo evento – ha detto l’artista britannico – ha aperto la strada al mondo mostrando unità e bellezza in tutte le circostanze».