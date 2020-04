Ha scelto un momento non banale Jack Savoretti per la sua prima canzone in italiano. L’artista britannico, ma di origini genovesi, ha infatti lanciato giovedì 2 aprile il suo nuovo singolo “Andrà tutto bene”. Un titolo molto evocativo nei giorni dell’emergenza coronavirus e che non è casuale: parla infatti proprio di questa fase delicata della nostra esistenza e i proventi dalla sua commercializzazione saranno interamente devoluti all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, la città di origine di suo padre. Il nosocomio è in prima linea nella lotta contro il Covid-19: si sta dedicando all’aumento di posti letto dedicati al reparto di malattie infettive, sta allestendo nuove aree di terapia intensiva e di pronto soccorso, sta acquistando continuativamente dispositivi di protezione individuale e assumendo medici, infermieri e operatori sanitari, oltre a supportare la ricerca per curare questa malattia. «Siamo lusingati dalla scelta di Jack di supportare con questa inedita iniziativa il nostro progetto – dichiara il direttore scientifico del San Martino Antonio Uccelli – conosciamo il suo profondo attaccamento a Genova, ai suoi abitanti e alle sue realtà e non possiamo che ringraziarlo, sperando presto di ospitarlo qui in Ospedale, una volta terminata questa emergenza, per mostrargli le strutture ed entrare nel merito dei progetti che finanzieremo con il ricavato derivante dalla vendita della canzone». Jack Savoretti ha composto e registrato il brano da casa con la collaborazione datagli dai fan via Instagram, mentre la produzione è di Cam Blackwood, gli archi sono arrangiati ed eseguiti da Davide Rossi e mixati da Daniel Moyler, tutti collegati da remoto. «La risposta dell’Italia a questo evento – dice l’artista britannico – ha aperto la strada al mondo mostrando unità e bellezza in tutte le circostanze».

Savoretti e il legame con Genova

Il legame di Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, per tutti Jack, a Genova viene dalla famiglia paterna. Il padre Guido, mediatore marittimo ma anche comparsa in alcuni film, emigrò in Inghilterra negli anni Settanta per evitare ritorsioni dopo essere stato testimone di una rapina. Suo nonno Giovanni, da cui ha preso il nome, fu invece uno dei partigiani che partecipò alla liberazione della città dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale e fu importante a tal punto che a Lavagna, centro in provincia di Genova, c’è una via a suo nome: via Giovanni Savoretti Lanza, con tanto di targa commemorativa.

Il testo di “Andrà tutto bene”

Di seguito, il testo completo del nuovo singolo di Jack Savoretti “Andrà tutto bene”, che arriva a un anno di distanza dall’uscita del suo ultimo album “Singing To Strangers”:

In questa notte buia

sento solo il mio cuore che batte

ascoltando il respiro che si perde nel cielo

sta cambiando il mondo

a me non va di cambiarlo

la città sembra vuota

ma è piena d’amore

Andrà tutto bene

non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi

Quando finirà tutto

ci troveremo davanti a un tramonto

sentiremo più forte

la magia di un momento

tra i colori del mare

e di un ponte che ci porta altrove

Troveremo le parole

romperemo il silenzio

Andrà tutto bene

non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi

Quando arriva la primavera

sbocceremo come un fiore

torneremo a cantare

andrà tutto bene

non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi.