Levante: il video di "Andrà tutto bene"

Levante presenta il video di "Andrà tutto bene", nuovo singolo che anticipa l'album in uscita in autunno. La cantautrice ha spiegato alcuni frame della clip

Si chiama “Andrà tutto bene” il nuovo brano di Claudia Lagona, in arte Levante. L’artista siciliana ha svelato il suo nuovo singolo lo scorso 5 aprile e rivelato anche il nome dell’album in uscita il prossimo autunno: “Magmamemoria”. Il nuovo progetto discografico della cantautrice sarà il seguito di “Nel caos di stanze stupefacenti”, uscito due anni fa. “Andrà tutto bene” è il primo singolo che anticipa l’album ed è accompagnato da un video diretto da Zero e che vede la produzione esecutiva di A’ Bout de film Srl. Per quanto riguarda la canzone, scritta da Levante, è prodotta da Antonio Filippelli e da lui arrangiata insieme a Daniel Bestonzo. Nel video Levante appare principalmente negli schermi di televisioni, tablet e cellulari ed è vestita di rosso, il colore principale del nuovo progetto. In altre scene appare alle prese con una sorta di tutorial.

Le parole di Levante per il video "Andrà tutto bene"

Tra le tante raffigurazioni di Levante c’è anche una scena dove la si vede con un maglione arancione e incinta. Proprio questa immagine è stata scelta dalla cantautrice per spiegare meglio sui social il suo nuovo video. Queste le parole di Levante: «C’è anche una scena in cui una mano mi imbocca del cibo. Una metafora sulla condizione della donna e su quanto in realtà non sia poi supportata a esserlo davvero, fino in fondo. La mano della società che sceglie di cosa e quanto devi nutrirti e quando devi smettere. La donna sa scegliere? La donna può scegliere? La risposta è sempre Sì». “Andrà tutto bene” parla di futuro senza memoria, elenca lo spaventoso presente ma si aggrappa alla promessa che “andrà tutto bene”. Non è solo un notiziario, è una presa di coscienza, ritrovarsi grandi e sentirsi comunque piccoli davanti a catastrofi ambientali, politiche disumane e indifferenza quasi pornografica, da censura. Il brano è il primo estratto di “Magmamemoria”, il nuovo album di Levante che arriverà il prossimo autunno. Non si conosce ancora la data di uscita ma nel frattempo l’artista ha reso noto le date del suo tour.

Il tour e l'impegno da scrittrice

La cantautrice siciliana sarà in tour a partire dal 10 luglio. Sono nove finora i concerti previsti per quest’estate e che vedranno la cantautrice siciliana impegnata per tre mesi. Queste tutte le date in programma:

10 luglio @ Fiesole (FI) – Teatro Romano

11 luglio @ Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

19 luglio @ Ostia Antica (RM) – Teatro Romano

20 luglio @ Caserta – Belvedere Reale

6 agosto @ Lecce – Cattedrale

9 agosto @ Reggio Calabria – Castello Aragonese

18 agosto @ Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

22 agosto @ Macerata – Sferisterio

3 settembre @ Verona – Teatro Romano

I biglietti per la tournée sono disponibili su TicketOne da lunedì 1 aprile. Negli ultime due anni Levante si è dedicata alla scrittura e ha dato alla luce due romanzi “Se non ti vedo esisti”, uscito nel 2017 e “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” nel novembre 2018. Sul fronte musicale nell’estate 2018 ha collaborato con Diplo dei Major Lazer e l’artista danese MØ al singolo “Stay open”.