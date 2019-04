Levante in concerto: annunciate le date del tour estivo

A poche ore dall’annuncio del nuovo singolo “Andrà tutto bene”, Levante ha presentato anche il suo tour di scena in alcune arene storiche italiane. La cantautrice pubblicherà il nuovo brano il 5 aprile e sarà il primo singolo estratto dal nuovo album in arrivo nei prossimi mesi. La cantautrice (all’anagrafe Claudia Lagona) ha pubblicato sul suo profilo Instagram la cover del singolo, mentre su Facebook e Twitter un teaser che anticipa la canzone. Come rivelato dalla nota stampa, “Andrà Tutto Bene”, parla di futuro senza memoria, elenca lo spaventoso presente ma si aggrappa alla promessa che “andrà tutto bene”. Non è solo un notiziario, è una presa di coscienza, ritrovarsi grandi e sentirsi comunque piccoli davanti a catastrofi ambientali, politiche disumane e indifferenza quasi pornografica, da censura. L’uomo del presente ha dimenticato gli uomini del passato, quelli delle grandi rivoluzioni, delle grandi evoluzioni e senza un’idea di futuro indietreggia per paura nelle scelte sbagliate, issa muri e allontana ciò che non comprende.

Il tour nelle arene storiche

In vista dell’uscita del nuovo album, Levante sarà in tour a partire dal 10 luglio. Sono nove finora i concerti previsti per quest’estate e che vedranno la cantautrice siciliana impegnata per tre mesi. Queste tutte le date in programma:

10 luglio @ Fiesole (FI) – Teatro Romano

11 luglio @ Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

19 luglio @ Ostia Antica (RM) – Teatro Romano

20 luglio @ Caserta – Belvedere Reale

6 agosto @ Lecce – Cattedrale

9 agosto @ Reggio Calabria – Castello Aragonese

18 agosto @ Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

22 agosto @ Macerata – Sferisterio

3 settembre @ Verona – Teatro Romano

I biglietti per la tournée saranno disponibili su ticketone.it dalle ore 10 di lunedì 1 aprile. Chi è iscritto alla newsletter ufficiale riceverà una comunicazione che permetterà l'acquisto esclusivo dei biglietti in pre-sale.

Il nuovo album

Non si conosce ancora il titolo del disco che arriva dopo “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017), “Abbi cura di te” (2015) e “Manuale distruzione” (2014), ma in occasione dell’annuncio della nuova canzone è stata pubblicata anche la cover del singolo. Il nuovo progetto discografico di Levante arriva dopo due anni di assenza e sarà il primo dopo l’accordo raggiunto con la Warner Music. Al momento della firma del nuovo contratto, Levante ha dichiarato: «Inizia un nuovo viaggio con Warner Music Italy. Sono felice. P.S. Firmiamo quello che ci pare». In questi due anni la cantautrice ha scritto due romanzi “Se non ti vedo esisti”, uscito nel 2017, mentre nel novembre 2018 ha pubblicato “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”. Inoltre è stata giudice all’undicesima edizione di X Factor e nell’estate 2018 ha collaborato con Diplo dei Major Lazer e l’artista danese MØ al singolo “Stay open”. L’avventura nel talent show di Sky Uno è durata soltanto un’edizione proprio perché la cantautrice si è dedicata alla stesura del nuovo album. In merito al nuovo progetto ha dichiarato sui social di essere davvero soddisfatta del risultato ottenuto: «In questo disco ci sono tutte le parole che avrei voluto dire nell’ultimo periodo. Ho scritto la verità, nient’altro che la verità, lo giuro. Come sempre. Non è stato facile per me, arrivare fino a qui credevo non fosse possibile ma oggi metto un punto al mio ultimo lavoro, nonostante le continue prove di forza e coraggio».