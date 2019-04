Levante: il nuovo singolo "Andrà tutto bene" esce il 5 aprile

A due anni di distanza dall’ultimo album, Levante ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo. Si chiamerà “Andrà tutto bene” e sarà pubblicato il 5 aprile. La cantautrice (all’anagrafe Claudia Lagona) ha pubblicato sul suo profilo Instagram la cover del singolo, mentre su Facebook e Twitter un teaser che anticipa la canzone. La stessa Levante aveva già lanciato qualche indizio negli ultimi giorni quando sul suo account Instagram aveva pubblicato immagini rosse, colore dominante del suo nuovo progetto che arriva dopo il grande successo di “Nel caos di stanze stupefacenti”, uscito nel 2017. All’inizio di marzo, la cantautrice aveva parlato del suo nuovo progetto discografico dopo aver annunciato di aver firmato un contratto discografico con Warner Music. Immortalata con Marco Alboni, alla guida della filiale italiana della major, con una penna alla mano, aveva scritto «Inizia un nuovo viaggio con Warner Music Italy. Sono felice. P.S. Firmiamo quello che ci pare». Questo nuovo accordo ha sancito la fine del rapporto con Carosello Records, casa discografica che ha pubblicato gli ultimi due album di Levante, “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017) e “Abbi cura di te” (2015).

Il singolo "Andrà tutto bene" e il nuovo album

Il singolo “Andrà tutto bene” farà parte quindi del nuovo album. La cantante siciliana ne aveva parlato su Instagram dove aveva svelato qualche dettaglio in più: «In questo disco ci sono tutte le parole che avrei voluto dire nell’ultimo periodo. Ho scritto la verità, nient’altro che la verità, lo giuro. Come sempre. Non è stato facile per me, arrivare fino a qui credevo non fosse possibile ma oggi metto un punto al mio ultimo lavoro, nonostante le continue prove di forza e coraggio. A volte non siamo in grado di lottare e comunque le cose vanno come e dove devono andare. Un lavoro bellissimo, questo volevo. Una musica che fosse bellissima per me. Lo è. Sempre accanto». Si tratterà del quarto album in studio per la cantautrice e la sua pubblicazione dovrebbe arrivare tra primavera ed estate. Non si conosce ancora il titolo del disco che arriva dopo “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017), “Abbi cura di te” (2015) e “Manuale distruzione” (2014).

I romanzi e l'avventura a X Factor

In questi due anni Levante non si è affatto fermata. Dopo il successo dell’ultimo album, ha partecipato come giudice all’undicesima edizione di X Factor e nell’estate 2018 ha collaborato con Diplo dei Major Lazer e l’artista danese MØ al singolo “Stay open”. L’avventura nel talent show di Sky Uno è durata soltanto un’edizione proprio perché la cantautrice si è dedicata alla stesura del nuovo abum. Un’esperienza che però ha rappresentato tanto per Levante come dimostrato nel messaggio di saluti inviato dopo l'ufficialità del suo addio: «Ringrazio di cuore gli amici di Sky e Fremantle coi quali sto continuando a collaborare, perché che mi hanno permesso di entrare in un circuito mainstream portando la mia identità. Grazie di cuore, davvero». Inoltre negli ultimi due anni ha pubblicato due romanzi come scrittrice. Il primo si chiama “Se non ti vedo esisti”, uscito nel 2017, mentre nel novembre 2018 ha pubblicato “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”. Come scritto più volte sui suoi social, la stesura di questo romanzo ha accompagnato i lavori e le registrazioni per il suo nuovo album. Per presentare il libro, la cantante ha anche partecipato ad un instore tour dove ha raccontato la genesi del romanzo.