Levante: in arrivo il nuovo album

Levante sembra essere pronta a tornare in scena con le sue canzoni: lo dimostra sui social, con un paio di post che fanno ben sperare i fan. La cantautrice siciliana, ormai di casa a Torino, ha annunciato di aver firmato un contratto discografico con Warner Music. Nella foto la vediamo al fianco di Marco Alboni, alla guida della filiale italiana della major, con una penna alla mano: «Inizia un nuovo viaggio con Warner Music Italy. Sono felice. P.S. Firmiamo quello che ci pare». Questo nuovo accordo sancisce la fine del rapporto con Carosello Records, casa discografica che ha pubblicato gli ultimi due album di Levante, “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017) e “Abbi cura di te” (2015).

Le dichiarazioni sul nuovo album

Oltre ad aver firmato il contratto con Warner Music Italia, Levante ha condiviso su Instagram un ulteriore post, la cui didascalia svela qualche dettaglio in più sul suo nuovo album: «In questo disco ci sono tutte le parole che avrei voluto dire nell’ultimo periodo. Ho scritto la verità, nient’altro che la verità, lo giuro. Come sempre. Non è stato facile per me, arrivare fino a qui credevo non fosse possibile ma oggi metto un punto al mio ultimo lavoro, nonostante le continue prove di forza e coraggio. A volte non siamo in grado di lottare e comunque le cose vanno come e dove devono andare. Un lavoro bellissimo, questo volevo. Una musica che fosse bellissima per me. Lo è. Sempre accanto». Dalle parole di Levante, il disco sembra già terminato, ma restano ancora poche le informazioni a riguardo. Si tratta del quarto album in studio per la cantautrice, in arrivo a seguito dei precedenti “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017), “Abbi cura di te” (2015) e “Manuale distruzione” (2014).

Gli ultimi progetti di Levante

Sono passati già due anni dalla pubblicazione dell’ultimo album di Levante, “Nel caos di stanze stupefacenti”. Da allora la cantautrice si è messa alla prova in vari progetti. Nel 2017 ha partecipato, in qualità di giudice, all’undicesima edizione di X Factor, mentre nell’estate del 2018 ha collaborato con Diplo dei Major Lazer e l’artista danese MØ al singolo “Stay open”. Oltre alla carriera musicale, Levante ha pubblicato anche due romanzi come scrittrice: il primo “Se non ti vedo non esisti” (2017) e il nuovo “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”, pubblicato lo scorso 13 novembre. Negli ultimi mesi del 2018, Levante ha presentato quest’ultimo libro con un instore tour in tutta Italia. Le registrazioni del suo nuovo e attesissimo album, scritto in contemporanea con il suo secondo romanzo, sono iniziate lo scorso autunno. Ora non ci resta che aspettare ulteriori dettagli su questo ritorno in scena e sul palco. Il contratto discografico con Warner Music Italia è stato firmato, per poter ascoltare la nuova musica di Levante non sembra dover mancare molto. Dalle parole condivise da lei stessa sul suo account Instagram, la cantante sembra soddisfatta del lavoro fatto, che si preannuncia (come sempre nel suo caso) molto personale e sentito.