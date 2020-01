Tommaso Paradiso pubblica “I nostri anni”, secondo singolo della sua carriera da solista dopo l’addio ai Thegiornalisti. Il brano è disponibile dal 10 gennaio e lo stesso cantautore lo ha presentato come “una sorta di canzone manifesto” per la sua carriera, «un po' come lo sono state “Promiscuità” o “Sold out”. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta “I nostri anni” per me. L'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone».

Il testo di “I nostri anni”

Eravamo così belli o almeno ci sembrava

E un giorno normale era sempre un giorno speciale

Con la riga di lato e i sogni oltre l’aldilà

Facevamo le conte, i pensieri nel dettato

E le notti a studiare Kant e matematica

Con le spalle scoperte e la musica di mamma e papà

Roma, il sistema solare

Il cuore chiuso nella pelle

Cosa?

Cos’è che ci fa sentire ancora sulle stelle?

Ma è chiaro che siamo noi

Ma è chiaro che siamo

I biscotti inzuppati nel latte

Con i discorsi dopo mezzanotte

E ci ridiamo ancora

E ci piangiamo ancora qua

Mannaggia alla Befana

Ma quanto ti ho voluto bene?

E te ne voglio sempre di più

Se chiudo gli occhi vorrei crollarti addosso

Roma, le fontane scheggiate

Alberto Sordi nelle tempie

Cosa?

Cos’è che ci fa sentire polvere di stelle?

Ma è chiaro che siamo noi

Ma è chiaro che siamo

I biscotti inzuppati nel latte

Con i discorsi dopo mezzanotte

E ci ridiamo ancora

E ci piangiamo ancora qua

E non c’è un’altra cosa più vera

E più bella di questa

Fanculo tutto

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri

I biscotti inzuppati nel latte

Con i discorsi dopo mezzanotte

E ci ridiamo ancora

E ci piangiamo ancora qua

E non c’è un’altra cosa più vera

E più bella di questa

Fanculo tutto

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri

“Sulle nuvole tour”, tutte le date

Nell’autunno 2020 Tommaso Paradiso darà vita al suo primo tour da solista. Si parte il 21 ottobre dal Palazzo dello Sport di Roma, per poi fare tappa nelle principali città italiane: già annunciati gli appuntamenti a Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Milano, Jesolo (VE), Firenze, Bologna e Torino. I prezzi dei biglietti partono da 36 euro + diritti di prevendita e variano in base al settore, alla tipologia di posto scelto e alla location del concerto. Queste le date del “Sulle nuvole tour” 2020: