Tommaso Paradiso, le canzoni scritte per altri artisti

Dopo l'addio ai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso è pronto per la sua carriera da solista. Come autore invece ha già scritto numerosi successi anche per altri artisti

A pochi giorni dall’annuncio della sua separazione dai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha pubblicato il suo primo brano da solista. “Non avere paura” è uscito il 25 settembre su tutte le piattaforme digitali ed è stato scritto dallo stesso Tommaso Paradiso, mentre la produzione è stata affidata a Dardust (Dario Faini, già produttore di “Love”, ultimo album firmato Thegiornalisti). Il brano «racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre». Da sempre cantautore capace di sfoderare hit in successione e in breve tempo, Tommaso Paradiso è tornato a far parlare la musica dopo le polemiche nate con gli altri due membri dei Thegiornalisti. L’artista si è sempre rifugiato nella scrittura, una forma unica per esprimersi al meglio e dare forma ai suoi pensieri. Autore apprezzatissimo, Tommaso Paradiso ha scritto anche tantissime canzoni per altri artisti.

Un 2017 ricco di hit

La prima hit è “Luca lo stesso” di Luca Carboni. Tommaso Paradiso compone la musica, mentre il testo è stato scritto da Carboni e Dario Faini, già collaboratore per il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Due anni dopo la coppia Paradiso-Faini scriverà “Partiti adesso”, uno dei brani più conosciuti di Giusy Ferreri. Nella stessa estate l’ex Thegiornalisti metterà la firma anche ad un altro tormentone. Si tratta de “L’esercito del selfie” di Takagi & Ketra e cantato da Lorenzo Fragola e Arisa. Tommaso Paradiso ha composto il testo del brano e ha partecipato alla stesura della musica. Sempre nel 2017 esce anche “Mi hai fatto fare tardi” di Nina Zilli, brano dalle sonorità reggae scritto da Tommaso Paradiso e Calcutta. La coppia di cantautori ha scritto anche il singolo “Tequila e San Miguel” di Loredana Bertè, pubblicato a maggio 2019. Tommaso Paradiso ha lavorato anche Noemi e Gianni Morandi. Per la cantante ha scritto insieme all’onnipresente Dario Faini il brano “Autunno”, anche questo uscito nel 2017 e che presente influenze synthpop.

La collaborazione con Gianni Morandi e Franco126

Per Morandi invece l’ex Thegiornalisti ha scritto il brano: “Una vita che ti sogno”. Il cantautore bolognese ha raccontato così la nascita della canzone: «Quando ho chiamato Tommaso per chiedergli un pezzo, mi ha detto che me ne aveva già mandato uno. Io l’ho ascoltato ma non lo sentivo mio e gliene ho chiesto un altro e credo che sia uscita la canzone più bella che lui abbia mai scritto». Nel 2018 Tommaso Paradiso ha scritto “E se c’era” per Francesca Michielin, “Da sola/In the Night” di Takagi & Ketra dove canta con Elisa e “Stanza Singola” dove duetta con Franco126: «Mi era arrivata voce che l’unico featuring che Franco avrebbe voluto avere nel suo disco sarebbe stato quello con il sottoscritto. Mi è arrivata la canzone sulla quale avremmo dovuto lavorare insieme. Me la mandò il nostro editore in tarda serata qualche mese fa, e dopo un’ora circa, gliela rimandai indietro con la mia nuova parte scritta e registrata come sempre in modo molto grezzo sul mio telefonino».

Tra le altre collaborazioni di Tommaso Paradiso c’è la colonna sonora del cinepanettone “Poveri ma ricchissimi”, composta interamente dallo stesso cantautore, “Come i pesci, gli elefanti e le tigri” brano per il piccolo Coro dell’Antoniano e il singolo “La luna e la gatta” di Takagi e Ketra dove partecipa accanto a Jovanotti e Calcutta.