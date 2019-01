Franco 126, il nuovo singolo è "Stanza singola" con Tommaso dei Thegiornalisti

Dopo “Frigobar” e “Ieri l’altro”, Franco 126 ha pubblicato il nuovo singolo “Stanza singola” che vede la partecipazione di Tommaso Paradiso, leader dei Thegiornalisti. Il nuovo brano è tratto dall’omonimo album di Franco 126, il primo da solista, che sarà pubblicato il 25 gennaio. A “Stanza singola” ha collaborato anche Giorgio Poi, impegnato al basso e alle chitarre. Anche in questa canzone Franco 126 dimostra la sua volontà di allontanarsi dal rap e dall’hip hop e così dopo aver abbandonato l’autotune ora spinge verso un lato più cantautorale. Un’atmosfera malinconica che sembra essere perfetta per Tommaso Paradiso, amico e collega di Franco 126.

La tracklist di "Stanza Singola" e le date del tour

Il nuovo album di Franco Bertolini, in arte Franco126, sarà disponibile nel classico CD, in Vinile, download digitale e nelle principali piattaforme streaming. Prodotto da Stefano Ceri, già al lavoro con Frah Quintale, l’album è stato anticipato dai tre singoli e lo stesso cantante ha reso nota la tracklist dell’intero lavoro discografico. Sono dieci le canzoni contenute in “Stanza Singola”, ecco la tracklist ufficiale:

San Siro Stanza Singola (feat. Tommaso Paradiso) Brioschi Fa Lo Stesso Parole Crociate Nuvole Di Drago Frigobar Oi Oi Vabbè Ieri L’Altro

Dopo l'uscita dell'album, Franco126 partirà in un un tour che lo vedrà impegnato per tutta la primavera. Il tour farà tappa nei grandi club di tutta Italia e i biglietti sono disponibili all’acquisto in prevendita su diversi circuiti ufficiali a seconda della data (per non confondersi, consigliamo di accedere alle prevendite partendo dai singoli eventi Facebook ufficiali condivisi da Franco126 e Bomba Dischi). Il prezzo dei concerti varia in base alla venue, da 16,50 euro a 17,25 euro. Queste tutte le date:

8 marzo - Padova, Hall

9 marzo - Mosciano (TE), Pin Up

14 marzo - Roma, Atlantico Live

16 marzo - Perugia, Urban

22 marzo - Firenze, Auditorium Flog

23 marzo - Ancona, Mamamia

27 marzo - Milano, Alcatraz

30 marzo - Bologna, TPO

12 aprile - Torino, Hiroshima Mon Amour

27 aprile - Napoli, Duel Beat

Gli album da solista di Franco126 e Carl Brave

Dopo il successo ottenuto nel duo Carl Brave x Franco126, i due rapper/cantautori romani si sono presi una pausa dal progetto in comune per intraprendere ognuno la carriera da solista. Una separazione momentanea per dare maggiore spazio ai rispettivi progetti solisti. L’annuncio è arrivato dopo il tour della scorsa estate quando i due hanno dichiarato sui social: «siamo arrivati alla fine di un tour lungo un anno, che come è facile immaginare è stato incredibile e ci ha letteralmente cambiato la vita […] Ci prenderemo una pausa dal progetto in coppia che abbiamo insieme, per lasciare più spazio alle nostre carriere soliste, quindi per nuovi feat, nuove collaborazioni e ancora nuovi tour speriamo belli e fortunati come questo, quindi siate felici per noi». Il nuovo album di Franco 126 sarà “un disco cantautorale contemporaneo, che si riflette con personalità nelle radici della canzone italiana degli anni settanta e ottanta”, così come annunciato dalla nota stampa. L’11 maggio 2018 Carl Brave ha pubblicato il primo disco solista della sua carriera: “Notti Brave”. All’album hanno collaborato moltissimi artisti della scena musicale italiana contemporanea: Francesca Michielin, Fabri Fibra, Coez, Giorgio Poi, Gemitaiz, Frah Quintale, Pretty Solero, Emis Killa, Franco 126, Ugo Borghetti e B. Il 30 novembre 2018 è uscito l’ideale sequel del precedente lavoro in studio: il titolo è “Notti Brave (After),