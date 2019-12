Tommaso Paradiso, le date del “Sulle nuvole Tour”

È il primo tour senza i compagni dei Thegiornalisti. Il cantante Tommaso Paradiso, reduce dalla pubblicazione del suo primo singolo da cantante solista – “Non avere paura” –, ha annunciato le date della sua prima tournée che lo vedrà impegnato da solo sui palchi dei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. Un tour per il quale manca ancora molto, visto che debutterà mercoledì 21 ottobre 2020 dal Palazzo dello sport della “sua” Roma. L’ultima tappa della tournée – almeno, stando alle date fino ad ora annunciate – sarà invece venerdì 4 dicembre 2020 al Pala Alpitour di Torino. Di seguito, tutte le informazioni utili sul tour 2020 di Tommaso Paradiso nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia.

Il tour 2020 di Tommaso Paradiso

Il “Sulle nuvole Tour” si compone finora di 10 concerti, che toccheranno le principali città d’Italia da fine ottobre a inizio dicembre. Da segnalare, la tappa a metà della tournée di mercoledì 11 novembre 2020 al Forum di Assago, alle porte di Milano. Non è detto, tuttavia, che il cantante, ex frontman dei Thegiornalisti, non decida di aggiungere delle nuove date alla tournée, mancando ancora quasi un anno. Il tour è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di mercoledì 11 dicembre sul sito di TicketOne, ma per il momento non sono ancora stati comunicati i loro prezzi. Le date finora annunciate del “Sulle nuvole Tour 2020” di Tommaso Parardiso, la tournée nei principali palazzetti dello sport italiani:

Mercoledì 21 ottobre 2020 Roma, Palazzo dello Sport

Martedì 27 ottobre 2020 Napoli, Palapartenope

Venerdì 30 ottobre 2020 Bari, Palaflorio

Martedì 3 novembre 2020 Reggio Calabria, Palacalafiore

Venerdì 6 novembre 2020 Catania, Palacatania

Mercoledì 11 novembre 2020 Assago (Milano), Mediolanum Forum

Sabato 14 novembre 2020 Jesolo (Venezia), Pala Invent

Mercoledì 25 novembre 2020 Firenze, Nelson Mandela Forum

Domenica 28 novembre 2020 Bologna, Unipol Arena

Venerdì 4 dicembre 2020 Torino, Pala Alpitour

Tommaso Paradiso: la carriera da solista

Come musica da solista, Tommaso Paradiso finora ha fatto ascoltare al pubblico il solo singolo “Non avere paura”, ma di recente ha fatto sapere ai suoi fan che già a gennaio dovrebbe essere pubblicata una sua nuova canzone. Intanto, prosegue il successo di “Non avere paura”: la canzone è stata anche inserita all’interno della colonna sonora di “Baby 2”, film dalla produzione interamente italiana e visibile su Netflix. È molto probabile che prima della serie di date nei palazzetti dello sport italiani, Tommaso Paradiso annuncerà il disco che segnerà il suo debutto come solista sul mercato discografico, così da rendere il tour una tournée di presentazione di questo suo nuovo lavoro. Il disco, inoltre, si potrebbe intitolare proprio “Sulle nuvole”, come il nome assegnato al tour che lo vedrà presto protagonista.

La separazione dai Thegiornalisti

Di recente, Tommaso Paradiso è tornato inoltre a parlare dal “divorzio” dai Thegiornalisti. Il cantante ha dichiarato che, come tutte le separazioni, è stata difficile, ma di essere contento ora e di essere felice del fatto che anche i suoi due vecchi compagni ora abbiano raggiunto un momento di serenità. Insomma, tra i tre sembra esserci una situazione di rispetto reciproco.