Dal 13 marzo è disponibile in tutte le piattaforme digitali e streaming “Feat.”, il nuovo album di Francesca Michielin. Si tratta di un progetto che punta sulle collaborazioni con 11 brani e 11 featuring con i nomi più importanti e interessanti del panorama musicale attuale. Da Maneskin a Giorgio Poi, la giovane cantautrice sperimenta, si rinnova, sorprende e non si ripete mai. Il progetto è stato spiegato dalla stessa Michielin sui social: “Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi. Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell'Altro”. Un progetto coraggioso, ambizioso e quasi viscerale. Così come dichiarato a Sky Tg24, Francesca Michielin ha spiegato che la sua idea era quella di creare un progetto collettivo che andasse ad unire tante menti diverse e che celebrasse la diversità espressiva a 360 gradi: “Mi è piaciuto giocare molto con il confronto e i contrasti, in particolare prendere alcuni aspetti dei generi musicali e metterne in altri e invitare a una festa eterogenea tanti artisti e staccarli dalla loro comfort zone”.

La tracklist di “Feat.”

Il tema della natura ritorna anche in questo disco. Prima da luogo sicuro ed evasione, ora invece fa parte di questo dualismo che rappresentano l’artista. Francesca Michielin duetta con Maneskin e Coma Come in “Stato di Natura” e “Riserva Naturale” e sperimenta con Takagi&Ketra e Fred De Palma in “Acqua e Sapone”. Tra i singoli usciti c’è “Monolocale” con Fabri Fibra e “Cheyenne” prodotto da Charlie Charles. Con Shiva canta “Gange”, mentre con Giorgio Poi duetta in “Leoni”. La quota indie viene rappresentata anche da Carl Brave, mentre per il cantautorato italiano c’è Max Gazzè in “La vie Ensemble”. Sorprende il duetto di Francesca Michielin con Gemitaiz in “Sposerò un albero”, mentre tra i brani più divertenti c’è il brano “Yo no tengo Nada” con Elisa e Dardust. Questa la tracklist di “Feat.”, il nuovo album di Francesca Michielin:

STATO DI NATURA feat. Måneskin MONOLOCALE feat. Fabri Fibra SPOSERÒ UN ALBERO feat. Gemitaiz GANGE feat. SHIVA YO NO TENGO NADA feat. Elisa & Dardust RISERVA NATURALE feat. Coma Cose ACQUA E SAPONE feat. Takagi&Ketra e Fred De Palma LA VIE ENSEMBLE feat. Max Gazzè STAR TREK feat. Carl Brave CHEYENNE feat. Charlie Charles LEONI feat. Giorgio Poi

Il concerto al Carroponte

«Il fatto che esca un disco basato sull’incontro in un momento così delicato, in cui non possiamo incontrarci fisicamente, è molto strano», ha ammesso la cantante. “Feat.” arriva a due anni dall’album “2640” ed è il quarto album di Francesca Michielin. L'album è stato registrato a partire dal 2018, ed è influenzato dal trasferimento dell'artista a Milano e dalla natura, che l'ha ispirata specialmente dopo un viaggio in Brasile. Il 20 settembre 2020 è previsto al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) l’unico vero concerto fissato per i prossimi mesi: i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone al prezzo di 31,05 euro.