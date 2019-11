Esce venerdì 15 novembre il nuovo singolo di Francesca Michielin, “Cheyenne”. Un brano che vede l’artista collaborare con tanti grandi nomi della musica italiana. La canzone infatti è stata scritta da Alessandro Raina, Davide Simonetta, Mahmood e Charlie Charles. Si tratta di un brano romantico e nostalgico, con un ritmo ballabile e che strizza l’occhio ad un ritmo prettamente electro-pop. Il testo affronta la malinconia del ricordo, delle emozioni che scatenano e dall’illusione di aver vissuto qualcosa di grande. Se fossimo cheyenne, ma siamo solo gente. Solo gente che sbaglia, poi si chiama amore. Si tratta del primo singolo che anticipa il quarto album di Francesca Michielin, in uscita a primavera 2020. “Cheyenne” sarà in rotazione radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ad oggi la cantautrice ha tre album all’attivo e quasi 200 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Con il trascorrere degli anni ha continuato a completare la sua formazione musicale imponendosi come un talento cristallino nel panorama discografico del nostro Paese.

Già una data per il prossimo tour

Intanto, con discreto anticipo, la Michielin ha già annunciato la prima data del tour con il quale nel 2020 promuoverà la sua nuova fatica. Sarà quello di domenica 20 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). I biglietti per il concerto sono stati messi in vendita in contemporanea con l’uscita del singolo e sono disponibili sul circuito TicketOne al prezzo unico di 31,05 euro. Il concerto è previsto per le ore 21.

Il testo di “Cheyenne”

Di seguito, il testo di “Cheyenne”, la nuova canzone di Francesca Michielin:

E ripenso al week end

Quando tutte le volte

Ascoltavi Stevie Wonder

In soffitta da me

Qui da camera mia

Vedo il tramonto ma

Se ti chiamo poi litighiamo

Il cielo del Marocco è spento

A che serve un week end

Se non sai dove abito

Chiedi sempre di me

Anche oggi che è sabato

Io mi chiedo perché stiamo parlando ma

Da lontano non ci sfioriamo

Il cerchio è chiuso noi ci siamo dentro

Se c’è troppo silenzio non ti sento

Lo sai che ridere che fa

Partire con la pioggia

Entrare in un museo

Aspettando che finisca

Un po’ come al liceo

Con la tua mano nella tasca

Sentirsi due Cheyenne con una freccia

Vorrei sapere solo se

Ti scoccia e non ti manca

Fumare qui con me l’ultima sigaretta

Diventerei per te un altro continente

Se fossimo Cheyenne ma siamo solo gente

Ti ricordi il week end dentro questa piscina

Siamo niente di che

Stavo meglio per strada

A parlare con te fino alla mattina ma

Da vicino non ci capiamo

Il cerchio è chiuso e noi ci siamo dentro

Se c’è troppo silenzio non ti sento

Lo sai che ridere che fa

Partire con la pioggia

Entrare in un museo

Aspettando che finisca

Un po’ come al liceo

Con la tua mano nella tasca

Sentirsi due Cheyenne con una freccia

Vorrei sapere solo se

Ti scoccia e non ti manca

Fumare qui con me l’ultima sigaretta

Diventerei per te un altro continente

Se fossimo Cheyenne ma siamo solo gente

Solo gente che sbaglia e poi si chiama amore

Questi tagli sul cuore bruciano

Più di meduse sulla pelle

Vorrei sapere solo se

Ti scoccia e non ti manca

Fumare qui con me l’ultima sigaretta

Diventerei per te un altro continente

Se fossimo Cheyenne ma siamo solo gente.