Francesca Michielin, in arrivo la nuova canzone "Cheyenne"

Dopo una breve apparizione nel video che accompagna il brano “Non avere paura”, debutto da solista di Tommaso Paradiso, e il duetto con James Morrison nel singolo “Glorious”, Francesca Michielin è pronta a pubblicare un nuovo brano. Il singolo della cantautrice veneta è “Cheyenne” ed è la prima anticipazione del suo quarto album, di prossima pubblicazione. La canzone nasce dalla collaborazione tra l’artista e il produttore milanese Charlie Charles che continua ad essere un punto di riferimento per la nuova musica italiana, a partire dalla trap e da artisti come Ghali, Sfera Ebbasta e Mahmood. Un duo davvero particolare per un’unione di sound che affascina e permetterà a Francesca Michielin di continuare a sperimentare con la sua musica.

Tutto le informazioni su “Cheyenne”, nuovo singolo di Francesca Michielin

“Cheyenne” è stato scritto da Alessandro Raina, Davide Simonetta, Mahmood e Charlie Charles. Si tratta di un brano romantico e nostalgico, con un ritmo ballabile e che strizza l’occhio ad un ritmo prettamente electro-pop. Il testo affronta la malinconia del ricordo, delle emozioni che scatenano e dall’illusione di aver vissuto qualcosa di grande. Se fossimo cheyenne, ma siamo solo gente. Solo gente che sbaglia, poi si chiama amore. Si tratta del primo singolo che anticipa il quarto album di Francesca Michielin. “Cheyenne” sarà in rotazione radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre. Il brano anticipa il prossimo importante progetto discografico che uscirà nella primavera 2020. Ad oggi la cantautrice ha tre album all’attivo e quasi 200 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Con il trascorrere degli anni ha continuato a completare la sua formazione musicale imponendosi come un talento unico del panorama discografico del nostro Paese. L’ultimo album di Francesca Michielin è “2640”, uscito nel gennaio 2018. I singoli estratti sono stati “Vulcano”, “Io non abito al mare”, “Bolivia”, “Tropicale” e “Femme”.

La collaborazione con James Morrison per “Glorious”

Tra un album e l’altro Francesca Michielin ha incassato le parole di stima e apprezzamento anche da parte di James Morrison. Il cantautore ha scelto di collaborare con l’artista per il singolo “Glorious” e ha spiegato com’è nato il sodalizio artistico: “Ho sentito Francesca alla radio, sono rimasto impressionato dalla sua voce. Ho chiesto informazioni, ci siamo messi in contatto e abbiamo deciso di collaborare a questo brano, che grazie a lei ha una nuova linfa vitale. Mi piace molto il fatto che canti in italiano, che il suo timbro non venga snaturato. Trovo la lingua italiana armoniosa e bellissima”. La stessa Michielin si è detta onorata di poter lavorare con James Morrison: “Le sue canzoni sono diventate in qualche modo la colonna sonora dei miei ricordi di infanzia e di adolescente. Sono onorata di far parte di questo progetto internazionale e di cantare con un grande artista”.