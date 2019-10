James Morrison in concerto a Milano: info e scaletta

Sarà l’Alcatraz di Milano ad ospitare l’unica data italiana del tour di James Morrison. Il cantautore inglese salirà sul palco dello storico locale meneghino giovedì 17 ottobre. Biglietti ancora disponibili sul circuito TicketOne: prezzo unico di 36,80 euro. L’apertura porte è prevista per le ore 19.30, alle 21 l’esibizione di Federico Baroni, che aprirà la serata, quindi, intorno alle 21.30, l’esibizione di Morrison. Quello di Milano sarà il penultimo live fuori dai confini britannici, dove a fine ottobre Morrison tornerà per una lunga serie di concerti. Già fissato per il prossimo 22 agosto, invece, un live speciale: quello allo stadio Wembley di Londra. Questo il cartellone completo degli appuntamenti al momento in programma:

Giovedì 17 ottobre – Milano, Alcatraz

Domenica 20 ottobre – Varsavia, Stodola

Sabato 26 ottobre – Saint Helier, Gloucester Hall

Lunedì 28 ottobre – Ipswich, Regent Theatre

Martedì 29 ottobre – Londra, Royal Festival Hall

Giovedì 31 ottobre – Manchester, O2 Apollo

Sabato 2 novembre – Sheffield, City Hall

Domenica 3 novembre – Liverpool, Philarmonic Hall

Lunedì 4 novembre – Birmingham, Symphony Hall

Mercoledì 6 novembre – Bath, The Forum

Giovedì 7 novembre – Bournemouth, Pavilion Theatre

Domenica 10 novembre – Newcastle, O2 City Hall

Lunedì 11 novembre – Glasgow, Royal Concert Hall

Martedì 12 novembre – Nottingham, Royal Concert Hall Notts

Giovedì 14 novembre – Southend On Sea, Cliffs Pavillion

Venerdì 15 novembre – Oxford, New Theatre

Sabato 22 agosto – Londra, Wembley Stadium

Il nuovo singolo con Francesca Michielin

Il cantautore britannico arriverà a Milano giusto il giorno precedente l’uscita del suo nuovo singolo “Glorious”, che vede la partecipazione di Francesca Michielin. Il brano, in uscita venerdì 18 ottobre, nelle radio e sulle piattaforme digitali per Artist First, è un’inedita versione della canzone contenute nel suo ultimo disco “You’re Stronger Than You Know”, uscito la scorsa primavera. Morrison, che ha oltre quattro milioni di album venduti alle spalle, quattro tour mondiali e un Brit Award ricevuto a soli 21 anni come “miglior artista maschile”, ha così commentato il sorprendente duetto: «Quando Claudio Ferrante di Artist First mi ha proposto Francesca per una cosa speciale in Italia, sono rimasto affascinato e sorpreso dalla sua voce e dalla sua cultura musicale … Francesca Rocks!». «Le canzoni di James Morrison sono in qualche modo diventate la colonna sonora dei miei ricordi d’infanzia e di adolescente – ha fatto eco Francesca Michielin – sono onorata di far parte di questo progetto internazionale, di cantare in inglese con un grande artista e di aver avuto la possibilità di scrivere, anche in italiano, l’emozione che in “Glorious” è proprio quel sentimento giovanile che a distanza di tempo continua a rimanere acceso».

La probabile scaletta

Il live dell’artista inglese navigherà tra i successi della sua carriera ormai decennale. Tra le tracce proposte c’è anche “Glorious”: chissà che la Michielin non partecipi al duetto in occasione del live di Milano… Di seguito, per farsi un’idea della possibile setlist del live Milanese, ecco la scaletta eseguita da Morrison sul palco della Auckland Town Hall, in Nuova Zelanda, lo scorso 24 settembre: