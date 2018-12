Francesca Michielin ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Femme”, il brano è stato scritto insieme a Calcutta e il remix affidato al dj e producer italo canadese Bruno Belissimo. Una canzone femminista, una presa di posizione contro il mansplaining dalle sonorità dance, le stesse che caratterizzeranno il “Tour sopra la techno”: una serie di live in partenza da fine novembre, durante i quali la Michielin presenterà i suoi più grandi successi riarrangiati e remixati in chiave danzereccia. “Femme” sarà contenuta nella nuova edizione in vinile di “2640”, disponibile a partire da venerdì 7 dicembre in tutti i negozi di dischi. Nel doppio LP, oltre a “Femme” e alle canzoni già presenti nella versione CD standard dell’ultimo album, ci saranno anche “Fotografia” (singolo per cui Francesca Michielin ha collaborato con Carl Brave e Fabri Fibra) e una versione demo di “Tropicale”.

Tutto quello che c’è da sapere su “Femme”

“Femme” è il nuovo singolo con cui Francesca Michielin sceglie di dire “no” a gran voce a tutte quelle situazioni che sminuiscono l’intero genere femminile. Il brano è stato scritto a quattro mani con Calcutta, che è già stato co-autore di alcuni pezzi contenuti nell’ultimo album della Michielin, “2640” (nello specifico i singoli “Io non abito al mare” e “Tropicale”, oltre a “La serie B” e “Tapioca”). “Femme” ha poi acquisito i connotati dance grazie al remix ad opera del dj e producer Bruno Belissimo. Il brano è disponibile all’ascolto a partire dal 16 novembre e sarà contenuto nella nuova edizione in vinile di “2640”, ultimo album di Francesca Michielin. La cantante ha così raccontato il suo nuovo singolo: «è una canzone che parla di tutte quelle situazioni che noi, donne, accettiamo più o meno inconsciamente, ma che non vanno affatto bene: dai commenti di chi pensa che una ragazza possa solo cantare e ancora si stupisce di vedere una musicista, a tutti quei contesti quotidiani in cui “ci pensa l’uomo” perché la donna è il cosiddetto “sesso debole” e appare poco appropriato che possa avere un ruolo centrale e non subalterno nel mondo lavorativo e anche familiare. In una parola: mansplaining. A volte sono le donne stesse che si sottostimano e che pensano di valere nella misura in cui la loro bellezza fisica ed estetica è riconosciuta. E mi chiedo quanta libertà ci sia in questo. Perché una donna può essere ciò che vuole, ma solo SE lo vuole e NON se si sente costretta ad esserlo».

Il “Tour sopra la techno”

Francesca Michielin ha annunciato le date di una nuova serie di concerti in chiave dance, basati un set elettronici suonati e cantati live dalla stessa Michielin. Dopo l’anteprima di stasera, venerdì 16 novembre, all’Apollo Club di Milano, la cantante porterà il suo “Tour sopra la techno” in diverse città d’Italia a partire da fine novembre. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. Di seguito tutte le date annunciate, aggiornate ad ora: