“Monolocale” è il nuovo singolo di Francesca Michielin che vede la collaborazione di Fabri Fibra. Non è la prima volta che i due artisti lavorano ad uno stesso brano, infatti hanno già partecipato a “Fotografia” hit di Carl Brave e grande successo del 2018. È la stessa Francesca Michielin ad annunciare il nuovo brano: “Non è finita qui. Il primo pezzo che ho scritto per questo disco è nato dentro ad un monolocale milanese tanti mesi fa. Ed ora è pronto per uscire allo scoperto. È qualcosa di diverso ancora, e vi piacerà. Venerdì prossimo nuovo brano”. Uscito a mezzanotte del 6 marzo, “Monolocale” è il quarto estratto da “Feat.”, nuovo album di Francesca Michielin in arrivo il 13 marzo. Solo pochi giorni fa l’artista aveva presentato in streaming il brano “Riserva Naturale” con i Coma_cose, mentre precedentemente l’album è stato anticipato dai brani “Cheyenne” e “Gange”.

Il testo di “Monolocale”

Questo il testo di “Monolocale” di Francesca Michielin e la partecipazione di Fabri Fibra:

Cosa finisce dietro a tutti i pianoforti?

Le matite che non vuole più nessuno

Forse c’avessi scritto la canzone

Per cambiare la tua vita e quella di qualcuno

Ma aspetterò che la tua voce

Mi arrivi da un piano e voce sentendo il tuo cd

Aspetterò l’ultima traccia

Quella in cui mi urli in faccia che sei andato via da qui

Ho visto una tua foto dentro al centro commerciale

Non ti assomigli più

Una volta vivevamo io e te in un monolocale

E adesso dimmi tu

Ah

Faccio interviste senza dire che son triste

Non vesto come quelle star famose sulle riviste

La gente crede a tutto, non resiste

È sempre alla ricerca di qualcosa che non esiste

Mi sento male, tu non mi pensare

Anzi pensami, ma non pensare male

Di me mi manca quel monolocale

L’hotel è grande, non mi riprendo

Vienimi a cercare se mi perdo

Se mi perdoni, ma quante incomprensioni

C’è chi mi aspetta fuori, odio questi ascensori

Non chiedo mai favori, i fan fanno paragoni

Pressioni a qualunque ora

Dicono:corri, pensa ai soldi, il tempo vola

Ho visto una tua foto dentro al centro commerciale

E non ci riesco più

Una volta vivevamo io e te in un monolocale

E adesso dimmi tu

Vendono il tuo disco dentro al centro commerciale

E non mi guardi più

Fa ridere vedere che ti fai fotografare

Non sembri neanche tu

Adesso dimmi tu, spegni la TV

Spegni la TV, spegni la TV

Non ti basto più, non ti basto più (spegni la TV)

Spegni la TV, spegni la TV

Non ci bastiamo più, non ci baciamo più (Spegni la TV)

Le cose di una volta io me le ricordo ancora

Le cose di oggi io non ci voglio pensare più

Spegni la TV, non pensarci più

Ho visto una tua foto dentro al centro commerciale

E non ci riesco più

Una volta vivevamo io e te in un monolocale

E adesso dimmi tu

Vendono il tuo disco dentro a un centro commerciale

E non mi guardi più

Fa ridere vedere che ti fai fotografare

Non sembri neanche tu.