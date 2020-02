“Fai Rumore”, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020, ha conquistato il disco d’oro a circa 20 giorni dalla sua uscita. Un’altra grande soddisfazione per Diodato che nell’ultimo periodo è impegnato in un lungo instore tour in giro per l’Italia. Fin dalla sua pubblicazione, “Fai Rumore” ha conquistato il primo posto in classifica tra i singoli più venduti confermando l’ottimo impatto ricevuto durante la kermesse musicale. Lo stesso artista ha annunciato sui social la certificazione ottenuta per il brano che ha già raggiunto la cifra di 12 milioni di visualizzazioni del video su YouTube, oltre 9 milioni di ascolti su Spotify ed è in vetta alla classifica iTunes e ai primi posti delle classifiche Earone. Un periodo davvero fortunato per Diodato iniziato prima della partecipazione al Festival di Sanremo con la conquista del Premio Lunezia proprio per il testo di “Fai rumore”. Successivamente è stato inserito tra i candidati ai David di Donatello per la migliore canzone originale grazie a “Che vita meravigliosa”, brano portante della colonna sonora di “La Dea Fortuna”, film diretto da Ferzan Ozpetek.

“Fai rumore” e la vera dedica a Levante

“Fai Rumore” ha catalizzato l’attenzione anche per la presunta dedica a Levante, ex dell’artista e presente anche lei al Festival di Sanremo 2020 come concorrente. Lo stesso Diodato ha però confessato che in realtà c’è un altro brano realmente dedicato alla collega ed è “Quello che mi manca di te”. Queste le parole di Diodato: “Nel nuovo album c'è un altro pezzo dedicato a quell'esperienza e s'intitola “Quello che mi manca di te”. Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto". Scritta e composta dallo stesso artista con la collaborazione di Edwyn Roberts, “Fai rumore” ha conquistato anche il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla". Per descrivere il brano, Diodato ha dichiarato: «Mi è capitato di allontanarmi da un'altra persona, e si creano dei silenzi che amplificano le distanze. È un invito a far sentire la propria umanità, è un rumore dolce, può essere anche manifestare il proprio disappunto, ma l'importante è farsi sentire».

L’album “Che vita meravigliosa”

“Fai rumore”, “Che vita meravigliosa” e “Quello che mi manca di te” fanno parte dell’album “Che vita meravigliosa”, un progetto discografico che si concentra sui rapporti tra esseri umani e uno sguardo attento che colpisce l’ascoltatore sempre più interessato al suo stile musicale. Composto da 11 brani, l’album è disponibile in vinile, CD e su tutte le piattaforme streaming e download. Questa la tracklist di “Che vita meravigliosa”:

Fino a farci scomparire La lascio a voi questa domenica Fai rumore Alveari Ciao, ci vediamo Non ti amo più Solo Il commerciante E allora faccio così Quello che mi manca di te

Per presentare il nuovo album, Diodato sarà in concerto in due eventi unici in programma a Milano e Roma. Queste le date in programma:

22 aprile: Milano, Alcatraz

29 aprile: Roma, Atlantico

Prezzi: posto unico € 20 + prevendita