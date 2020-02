Diodato e Levante, la storia d'amore in 3 canzoni

Stando a quanto emerso sul web nelle ultime ore, nel corso degli anni il vincitore della 70° edizione del Festival di Sanremo e Levante si sarebbero dedicati alcuni brani, scopriamoli insieme.



di Matteo Rossini

La 70° edizione del Festival di Sanremo ha regalato momenti di spettacolo, comicità e musica. Diodato ha conquistato il gradino più alto del podio, medaglia d’argento per Francesco Gabbani e terzo posto per i Pinguini Tattici Nucleari. Il palco del Teatro Ariston ha visto la presenza di numerosi artisti che hanno ammaliato il pubblico grazie a performance divenute iconiche nel giro di poo tempo: da Achille Lauro e Boss Doms all’esplosiva Elettra Lamborghini (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “Pem Pem”). “Fai rumore” è il brano che ha avuto la meglio sulle canzoni in gara consegnando la vittoria ad Antonio Diodato, sul palco della kermesse per la terza volta dopo il secondo posto nel 2014 con “Babilonia” nella categoria “Nuove proposte” e l’ottava posizione nel 2018 con “Adesso” in duetto con Roy Paci. Diodato e Levante: la storia d’amore Stando a quanto emerso sul web, in queste ore numerosi fonti stanno sostenendo che il brano “Fai rumore” sia stato scritto dal cantante pensando alla sua ex fidanzata, ovvero la cantante Levante. Diodato non ha mai confermato ufficialmente tale ipotesi. La cantante di “TikiBomBom” e il vincitore della 70° edizione del Festival di Sanremo hanno avuto una relazione dal 2017 al 2019, mantenendo comunque ottimi rapporti anche dopo la fine della loro storia d’amore. Diodato - “Cretino che sei” (2017) Nel novembre del 2017 il cantante ha pubblicato il brano “Cretino che sei”, il cui testo sembrerebbe parlare proprio della nascita della storia d’amore con Levante, questo un estratto: “Ma poi è arrivato il suo sguardo / E per tornare a illuderti ti è bastato il suo sguardo / Cretino che sei / Adesso il cuore ti si spaccherà / Ci sei cascato di nuovo, ci sei cascato di nuovo / Cretino che sei / Adesso il cuore ti si spaccherà / Ti hanno fregato di nuovo, ti hanno fregato di nuovo”.

Levante - “Antonio” (2019)

Passiamo al 2019 quando Levante pubblica il disco “Magnamemoria” al cui interno è contenuto il brano Antonio”, forse proprio dedicato a Diodato, ecco l’incipit del singolo: “Antonio, lo sai benissimo / Antonio, lo sai benissimo, mi piaci tu / Non ti chiedo giurami per sempre / L’amore non esiste nel futuro prossimo / Sorge al mattino e muore in questo ciclo cosmico / Niente di più”.

Diodato - “Fai rumore” (2020)



Concludiamo con “Fai Rumore”, il brano primo classificato alla 70° edizione del Festival di Sanremo (qui potete trovare tutta la classifica completa), questo un estratto: “Ho capito che / Per quanto io fugga / Torno sempre a te / Che fai rumore qui, / E non lo so se mi fa bene, / Se il tuo rumore mi conviene, / Ma fai rumore sì, / Che non lo posso sopportare / Questo silenzio innaturale / Tra me e te".