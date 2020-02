A tre anni di distanza da “Cosa siamo diventati”, Diodato pubblica “Che vita meravigliosa”, nuovo album in uscita il 14 febbraio. Il progetto discografico è stato anticipato dai singoli “Il commerciante”, “Non ti amo più” e “Che vita meravigliosa”, tema portante del film “La dea fortuna” di Ferzan Özpetek. L’ultimo estratto è invece “Fai rumore”, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020 e che permetterà al cantautore di partecipare anche all’Eurovision Song Contest, come già annunciato dallo stesso Diodato al termine della manifestazione. Scritta e composta dallo stesso artista con la collaborazione di Edwyn Roberts, “Fai rumore” ha conquistato anche il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla". Per descrivere il brano, Diodato ha dichiarato: «Mi è capitato di allontanarmi da un'altra persona, e si creano dei silenzi che amplificano le distanze. È un invito a far sentire la propria umanità, è un rumore dolce, può essere anche manifestare il proprio disappunto, ma l'importante è farsi sentire».

La tracklist di “Che vita meravigliosa”

L’album “Che vita meravigliosa”, in uscita il 14 febbraio, racconta la vita in tutte le sue sfaccettature e declinazioni. Il progetto è composto da 11 canzoni e sarà disponibile in vinile, CD e su tutte le piattaforme streaming e download. È già disponibile in pre-order su Amazon, anche in versione autografata, e in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify e Apple Music. L’album sarà presentato ai fan in due esclusivi appuntamenti instore. Diodato si esibirà in acustico con chitarra e voce a Milano il 14 febbraio, data di uscita dell’album, presso la Feltrinelli di Piazza Piemonte alle ore 18.30. Il giorno successivo, 15 febbraio, sarà invece a Roma a la Feltrinelli di Appia Nuova alle ore 17. Questa la tracklist dell’album “Che vita meravigliosa”:

Che vita meravigliosa Fino a farci scomparire La lascio a voi questa domenica Fai rumore Alveari Ciao, ci vediamo Non ti amo più Solo Il commerciante E allora faccio così Quello che mi manca di te

Per presentare il nuovo album, Diodato sarà in concerto in due eventi unici in programma a Milano e Roma. Questo l’annuncio sui social: “Due date, in due città per me importanti. Due giorni per provare a ripercorrere tutta questa strada, quella fatta in questi anni, passo dopo passo, e provare a immaginare insieme cosa accadrà, cosa potrebbe essere domani…”. Diodato ha anticipato che saranno gli unici due concerti previsti per un bel po’ di tempo e che la sua intenzione è quella di condividere ogni emozione con tutti i suoi fan e con coloro che lo conosceranno per la prima volta: “Trasformiamo questa barchetta in un grande veliero e cavalchiamo insieme le onde di questa vita meravigliosa”. Queste le date in programma:

22 aprile: Milano, Alcatraz

29 aprile: Roma, Atlantico

Prezzi: posto unico € 20 + prevendita.

La carriera di Diodato

Diodato, nato per caso ad Aosta come dichiarato in numerose interviste, è cresciuto a Taranto ed è romano d’adozione. La sua carriera musicale nasce a Stoccolma quando incide per gli Swedish House Mafia il brano “Libiri”. Uno dei componenti del gruppo è lontano parente di Diodato e inconsapevolmente ha dato inizio alla carriera del cantautore. Nel 2013 arriva il suo primo album in studio “E forse sono pazzo”, seguito un anno dopo da “A ritrovar bellezza” (2014) e poi ancora dal disco “Cosa siamo diventati” (2017).