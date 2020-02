In attesa di conoscere l’impatto di “Che vita meravigliosa”, album di Diodato pubblicato il 14 febbraio, il cantautore conquista la classifica dei singoli più venduti in Italia grazie a “Fai rumore”. La canzone, vincitrice del Festival di Sanremo 2020, svetta su tutti e conferma il risultato della kermesse musicale. In realtà l’intero podio dei singoli più venduti rispecchia quello di Sanremo 2020. Dopo Diodato infatti, c’è Francesco Gabbani con “Viceversa” mentre sul gradino più basso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”. Un ottimo riscontro per la manifestazione canora che invade l’intera top ten. Al quarto posto infatti c’è Achille Lauro con “Me ne frego”, mentre al quinto spazio a Elettra Lamborghini e la sua “Musica (e il resto scompare)”. Un ottimo risultato considerando la bassa posizione raggiunta a Sanremo 2020. Al sesto posto c’è “Andromeda” di Elodie scritta da Dardust e Mahmood, al settimo “Per sentirmi vivo” di Fasma, artista presente fra le nuove proposte. Chiudono la top ten Levante, Le Vibrazioni e Ghali, super-ospite di Sanremo 2020. La classifica dei singoli più venduti:

Fai rumore – Diodato Viceversa – Francesco Gabbani (NEW) Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari (NEW) Me ne frego – Achille Lauro Musica (E il resto scompare) – Elettra Lamborghini (NEW) Andromeda – Elodie Per sentirmi vivo – Fasma & GG Tikibombom – Levante (NEW) Dov’è – Le Vibrazioni Boogieman – Ghali feat. Salmo

Ecco le altre posizioni degli ex cantanti di Sanremo 2020:

Rancore, Eden

Anastasio, Rosso di rabbia

Piero Pelù, Gigante

Leo Gassmann, Vai bene così

Bugo e Morgan, Sincero

Junior Cally, No Grazie

Marco Masini, Il confronto

Enrico Nigiotti, Baciami adesso

Raphael Gualazzi, Carioca

Irene Grandi, Finalmente io

Riki, Lo sappiamo entrambi

Eugenio in via di Gioia, Tsunami

Tosca, Ho amato tutto

Alberto Urso, Il sole ad est

Rita Pavone, Niente (Resilienza 74)

Negli album vincono i Pinguini Tattici Nucleari

Anche nella classifica degli album più venduti in Italia c’è tanto Sanremo 2020. La compilation dedicata alla kermesse musicale conquista subito il primo posto. Grande exploit dei Pinguini Tattici Nucleari che arrivano al secondo posto con “Fuori dall’Hype Ringo Starr”. Al terzo posto l’unico a resistere all’ondata del Festival è J-Ax con “ReAle”. Ottimo quarto posto per Marco Masini e la sua raccolta “Masini + 1 | 30th Anniversary”, al quinto “Magmamemoria MMXX” di Levante, al sesto si conferma Elodie con “This is Elodie”. L’album di debutto di Anastasio chiude la top ten, al diciottesimo posto c’è Giordana Angi mentre al ventunesimo si piazza Alberto Urso con la Sanremo Edition di “Il sole ad Est”. Il ritorno di Bugo conquista la ventottesima posizione, mentre il vincitore di Sanremo Giovani raggiunge la trentaseiesima piazza con “Strike”.

La classifica degli album più venduti