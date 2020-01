Marco Masini, un tour per i 30 anni di carriera: le date

30 anni di carriera per Marco Masini, che festeggerà questo traguardo con un tour teatrale in programma per la primavera 2020. Prima di allora, lo vedremo in gara sul palco dell’Ariston per la 70ª edizione del Festival di Sanremo, un ritorno dove tutto è iniziato nel 1990 con la vittoria del brano “Disperato” tra le nuove proposte della kermesse. In uscita anche un nuovo album, di cui ancora non si hanno molte informazioni ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di un disco di duetti.

Marco Masini: tutte le date del “30th anniversary tour”

«Il 2020 sarà un anno importante, perché festeggeremo i nostri 30 anni di musica, canzoni, concerti, vita insieme... io e voi!», ha annunciato Marco Masini, «Ci sarà un disco che uscirà in primavera, e ci sarà un tour nei teatri per ritrovarci e fare festa insieme». La tournée celebrativa partirà ufficialmente ad aprile 2020 con tappe nei teatri europei di Mons, Liegi e Zurigo, per poi arrivare nelle principali città italiane con tanti spettacoli in programma fino al mese di maggio. I biglietti per assistere ai concerti del cantante toscano sono disponibili in prevendita su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun utente. Di seguito il calendario con le date del “30th anniversary tour” di Marco Masini:

3 aprile Mons, Théâtre Royal de Mons

4 aprile Liegi, Forum de Liège

15 aprile Zurigo, Kaufleuten Club

16 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi

18 aprile Ancona, Teatro delle Muse

25 aprile Brescia, Dis_Play

30 aprile Bologna, EuropAuditorium

2 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

9 maggio Torino, Teatro Colosseo

12 maggio Venezia, Teatro Goldoni

15 maggio Firenze, Teatro Verdi

16 maggio Firenze, Teatro Verdi

18 maggio Parma, Teatro Regio

22 maggio Lecce, Teatro Politeama Greco

La carriera di Marco Masini e i prossimi progetti: Sanremo 2020 e il nuovo album

Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici dischi in studio e tanti indimenticabili singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” e “Spostato di un secondo”. Nel 2020 l’artista darà il via ai festeggiamenti dei 30 anni di carriera tornando in gara a Sanremo sul palco dell’Ariston, proprio là dove tutto è iniziato con la vittoria tra le nuove proposte del 1990 con la canzone “Disperato”. Sarà la sua nona partecipazione al Festival della canzone italiana, preludio alla pubblicazione di un nuovo album atteso per la prossima primavera. Nonostante non siano ancora stati condivisi dettagli ufficiali, secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di un disco di duetti in cui Marco Masini riproporrà i suoi più grandi successi insieme a celebri colleghi cantautori. Quello che è certo è il tour celebrativo che farà tappa in Europa e nella magica ed intima atmosfera dei principali teatri italiani a partire dal mese di aprile 2020.