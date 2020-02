Concerto Francesco Gabbani, all’Arena di Verona a ottobre

Francesco Gabbani sul palco dell’Arena di Verona. Il due volte vincitore di Sanremo salirà su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia il prossimo 8 ottobre per una data-evento. Partite le prevendite sul sito del circuito Ticketone, mentre nei punti vendita convenzionati si partirà il 16 febbraio. Obiettivo tentare il sold out: i prezzi sono di 34,50 euro per la Gradinata libera, 46 euro per la Gradinata numerata, 57,50 euro per la Poltronissima 3, 63,25 euro per la Poltronissima 2 e 69 euro per la Poltronissima 1. «Fare l’Arena ha un valore simbolico, è un salto – ha detto Gabbani sul concerto all’Arena di Verona in una intervista – mi piacerebbe fare un concerto che sia senza artifici particolari perché il live è vero, dal vivo sono più rock mentre nei dischi sono più curato. Voglio fare un concerto sincero in cui canto dal vivo, mi piacerebbe avere degli ospiti che diano un valore aggiunto e con cui c’è sinergia vera».

Il nuovo album “Viceversa”

È pronto ad arrivare nei negozi di dischi anche il quarto album del cantante toscano, che si chiamerà come il singolo sanremese ossia “Viceversa”. Uscirà venerdì 14 febbraio per BMG. Un inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo: è questo il filo conduttore che Francesco Gabbani ha cucito addosso al suo nuovo lavoro, che rappresenta il tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l’individuo e la collettività, perno fondamentale nell’esistenza di ognuno di noi. Nel nuovo lavoro, il cantautore e polistrumentista toscano lascia ampio spazio all’interpretazione soggettiva di chi ascolta. Ogni brano diventa così l’occasione per mettersi in discussione e decifrare il proprio equilibrio all’interno della società: “Chi sono io? Come mi vedono gli altri?”. Ecco quindi che questi interrogativi diventano un percorso, ma non certo a senso unico, bensì di andata e di ritorno: un’osservazione che prima è interiore, poi si rivolge verso la collettività. O viceversa. L’album si compone di 9 tracce inedite, tra le quali il brano di Sanremo 2020 che l’artista ha scritto con Pacifico. Sarà disponibile sulle piattaforme digitali, in vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico). Questa la tracklist completa di “Viceversa”:

Einstein Il sudore ci appiccica Viceversa Cinesi Shambola Duemiladiciannove E’ un’altra cosa Bomba Pacifista Cancellami

L’instore tour

Se, a parte la data all’Arena di Verona, non ha ancora preso forma un vero e proprio tour, Gabbani sarà comunque per tutto il mese di febbraio in giro per l’Italia a promuovere il suo nuovo disco in una serie di eventi firma copie. L’instore tour partirà il 14 febbraio da Torino e si chiuderà il 27 febbraio a Palermo. Di seguito tutte le date in programma: