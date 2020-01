La notizia era nell’aria da un po’, ora è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Billie Eilish canterà la colonna sonora del nuovo film di James Bond con protagonista Daniel Craig . Scopriamo insieme tutti i dettagli sul brano “ No Time To Die ”.

di Matteo Rossini

La saga di James Bond è una della serie di maggior successo nella storia della settima arte. Nel corso degli anni l’agente segreto ha intrattenuto il pubblico di tutto il mondo con avventure adrenaliniche che hanno saputo tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Pochi minuti l’account Twitter ufficiale della saga ha rivelato un'importante informazione riguardante il nuovo film “No Time To Die”: Billie Eilish canterà la colonna sonora della pellicola dopo i grandi successi di Sam Smith e Adele.

Billie Eilish: la rivelazione del 2019

Billie Eilish, classe 2001, è la rivelazione dell’appena terminato. La giovanissima cantautrice statunitense si è imposta nelle classifiche di tutto il mondo grazie al disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” in grado di lanciare singoli capaci di vendere centinaia di migliaia di copie a livello internazionale.

Billie Eilish: la canzone è stata scritta con il fratello Finneas

Pochi minuti l’account Twitter della saga di James Bond ha rivelato che la voce di “bad guy” (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) avrà il compito di scrivere e interpretare la colonna sonora, queste parole del comunicato ufficiale: “La colonna sonora del film ‘No Time To Die’ verrà cantata da Billie Eilish. Billie ha scritto la canzone insieme a suo fratello Finneas diventando la più giovante artista nella storia a scrivere e interpretare la colonna sonora di un film di James Bond”.

Finneas: “Non possiamo crederci”

Pochi minuti fa Finneas ha commentato la notizia dichiarandosi entusiasta e incredulo di questo nuovo importante traguardo: “Abbiamo scritto la colonna sonora del film ‘No Time To Die’. Non possiamo crederci che ora possiamo finalmente annunciarlo. Siamo cosi orgogliosi e non vediamo l’ora che possiate ascoltarla”.