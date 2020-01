Uno scatto che ha fatto il giro del mondo. Adele ha conquistato i principali magazine internazionali in seguito alla pubblicazione di alcune foto in cui è stato possibile notare la grande trasformazione fisica.

di Matteo Rossini

Nei giorni scorsi la voce di “Set Fire To The Rain” ha conquistato il web con uno scatto che ha fatto il giro del mondo, non si tratta di una notizia riguardante la data di uscita del nuovo album ma di una foto della sua nuova forma fisica, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Adele: il successo

Adele Laurie Blue Adkin, questo il nome all’anagrafe, nasce il 5 maggio 1988 a Tottenham. L’esplosione mediatica della cantante arriva nel 2008 con l’album di debutto “19” che scala le classifiche di tutto il mondo catalizzando l’attenzione dei media internazionali.

Negli anni successivi Adele (qui potete trovare le foto del nuovo possibile fidanzato dell'artista) inanella un successo dietro l’altro fino a imporsi come una delle artiste di maggior successo nella storia della musica grazie ad album e singoli in grado di scalare le classifiche e vendere milioni di copie, tra questi “Hello, “Someone Like You” e “Turning Tables”.

Adele: il nuovo album

Nel maggio 2019 Adele ha pubblicato un tweet in cui ha parlato del nuovo disco in lavorazione, il cui titolo presumibilmente dovrebbe essere “30”. In poco tempo la notizia ha fatto il giro del mondo mandando in visibilio milioni di fan, curiosi di conoscere il nuovo lavoro dell’artista che in circa un decennio ha collezionato numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali quindici Grammy Awards, un Premio Oscar nella categoria “Miglior canzone” e ben nove Brit Awards.

Adele: il grande cambiamento

Nei giorni scorsi la cantante ha attirato l’attenzione dei fan per la pubblicazione di alcuni scatti in cui è stato possibile notare il suo grande cambiamento fisico.

Nel giro di poco tempo i principali media internazionali hanno ripubblicato le foto in cui la cantante è apparsa molto dimagrita rispetto al passato; Adele è stata fotografata durante un momento di relax con il cantante britannico Harry Styles (qui le foto dei One Direction oggi).