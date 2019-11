Harry Styles, aperta la prevendita per i concerti italiani

Harry Styles è pronto per conquistare il pubblico italiano con due imperdibili concerti a Torino e a Bologna . Questa mattina l’apertura delle prevendite per i biglietti dei concerti ha letteralmente mandato in tilt il web.

di Matteo Rossini

Prima l’annuncio dei brani che andranno a comporre il nuovo album, in seguito l’apertura delle prevendite per l’acquisto dei biglietti per i due concerti italiani. In queste ore Harry Styles ha infiammato i social in attesa di calcare due dei più importanti palchi del Bel paese.

“Lights Up” è il titolo del singolo che ha aperto la nuova era discografica del cantante britannico divenuto celebre in tutto il mondo con la boy band One Direction. Poche ore fa Harry Edward Styles, queste il suo nome all’anagrafe, è stato protagonista di un evento che ha letteralmente fatto impazzire il web.

Prevendite, Harry Styles manda in tilt il web

Questa mattina sono state aperte le prevendite per l’acquisto dei biglietti per le tappe italiane del tour che vedrà protagonista il cantante, classe 1994, tuttavia i portali sono andati letteralmente in tilt, probabilmente a causa del grande numero di accessi effettuati simultaneamente. Tuttavia, dopo un periodo di stallo, i siti sono tornati a funzionare regolarmente permettendo l’acquisto dei tanto desiderati biglietti.

Harry Styles: il tour e l’album

Il 15 aprile 2020 si alzerà il sipario sull'atteso “Love On Tour” con cui il cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Harry Styles) girerà il mondo; l’ultimata data è prevista in Messico il 3 ottobre e tra le nazioni toccate troveremo Regno Unito, Canada, Stati Uniti d’America, Francia, Germania, Svezia, Russia e Norvegia.

Per quanto riguarda le date italiane, la voce e il talento di Harry Styles arriveranno nel Bel paese il 15 e il 16 maggio rispettivamente sul palco del Pala Alpitour di Torino e su quello dell’Unipol Arena di Bologna.

Inoltre, poche ore fa il cantante ha svelato anche la tracklist completa di “Fine Line”; il suo secondo album di inediti che vedrà la luce il 13 dicembre 2019.