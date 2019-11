Harry Styles: due concerti in Italia nel 2020

Harry Styles è pronto a tornare sui palchi col suo “Love On Tour”: la tournée mondiale partirà ad aprile 2020 dal Regno Unito, per poi proseguire in Europa, Nord America e Messico fino al mese di ottobre. Tantissime date in tutto il mondo per l’ex One Direction, tra cui spiccano due appuntamenti italiani: il 15 maggio al Pala Alpitour di Torino e il 16 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Ecco tutte le info utili per non perdersi i live di Harry Styles nel nostro Paese.

Harry Styles in concerto a Torino e Bologna: info e biglietti

“Love On Tour” è il nome scelto da Harry Styles per la sua tournée mondiale 2020. Il cantautore britannico ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica come membro dei One Direction, per poi conquistare una fetta di pubblico ancora più grande durante il suo percorso da solista, a partire dal primo indimenticabile singolo “Sign Of The Times” (2017). Il world tour 2020 sarà a supporto del nuovo album “Fine Line”, in uscita il prossimo 13 dicembre. Sono due le tappe italiane in calendario: venerdì 15 maggio al Pala Alpitour di Torino e sabato 16 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). I biglietti per le date italiane saranno disponibili in anteprima per i titolari di Carta American Express a partire dalle ore 10:00 di lunedì 18 novembre 2019 su circuito Ticketmaster. La presale esclusiva per gli iscritti a My Live Nation partirà alle ore 10:00 di giovedì 21 novembre (ci si può registrare gratuitamente sul sito di Live Nation). Per le vendite generali, infine, bisognerà aspettare le ore 10:00 di venerdì 22 novembre su circuito TicketOne, online e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti, in quanto soggetti alla nuova normativa, saranno nominali. Special guest del tour europeo di Harry Styles sarà King Princess (per i concerti dal 15 aprile al 31 maggio), mentre per le tappe americane e canadesi l’opening act sarà affidato alla cantautrice Jenny Lewis (dal 26 giugno al 5 settembre) e l’artista giamaicana Koffee aprirà gli show in Messico (dal 29 settembre al 3 ottobre).

“Fine Line”, il nuovo album di Harry Styles

Si intitola “Fine Line” il nuovo album di Harry Styles, secondo disco in studio della sua carriera solista dopo l’acclamato esordio del 2017. L’uscita di “Fine Line” è fissata per venerdì 13 dicembre 2019 e il preorder è già disponibile su iTunes, Apple Music e Amazon. L’album sarà disponibile in digitale e ovviamente in formato CD, doppio vinile nero e doppio vinile bianco e nero splatter. Il disco conterrà 12 tracce, tra cui il singolo di lancio “Lights Up”, che ha già accumulato oltre 100 milioni di views e stream in tutto il mondo. Il brano, prima anticipazione del nuovo album, è stato scritto dallo stesso Harry Styles con la collaborazione di Thomas Hull e Tyler Johnson, e prodotto da quest'ultimo insieme a Kid Harpoon (Shawn Mendes, Florence and the Machine, James Bay). “Lights Up” è stato condiviso l’11 ottobre 2019 su tutte le piattaforme di streaming e download digitale.