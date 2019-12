Billie Eilish fa strage di premi agli Apple Music Awards

Billie Eilish , classe 2001, è la grande rivelazione del 2019 . La cantante statunitense chiude l'anno con ben tre trionfi agli Apple Music Awards , scopriamo insieme tutti i vincitori.

di Matteo Rossini

Siamo arrivati agli ultimi giorni del 2019, quindi quale miglior momento per tirare le somme sull’anno in conclusione? Nelle scorse ore Spotify ha pubblicato le classifiche degli artisti e dei brani più ascoltati sulla piattaforma nell’ultimo anno, ora tocca ad Apple Music indicare i protagonisti degli ultimi trecentosessantacinque giorni in musica, chi avrà trionfato? Apple Music Awards 2019: il trionfo di Billie Eilish Billie Eilish, classe 2001, è la grande rivelazione dell’anno. La giovanissima artista statunitense ha conquistato le chart in ogni angolo del pianeta vendendo decine di migliaia di copie e imponendosi come uno dei nomi più influenti e popolari della discografia internazionale. Il 2019 ha segnato la conquista di numerosi riconoscimenti da parte di Billie Eilish (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) che si affaccia al 2020 con ben sei prestigiose nomination ai Grammy Awards, tuttavia, nelle scorse ore la cantante di “bad guy” ha conquistato tre ulteriori importanti premi, stiamo ovviamente parlando delle vittorie agli Apple Music Awards 2019. Infatti, mercoledì 4 dicembre lo Steve Jobs Theater ha ospitato la performance di Billie Eilish, protagonista assoluta di questa edizione grazie alla vittoria nella categoria “Artist of the Year”, “Album of the Year” per il disco “WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” e “Songwriter of the Year” insieme al fratello Finneas.

Lizzo vince come “Breakthrough Artist of the Year”

La seconda vincitrice degli Apple Music Awards 2019 è stata l’esplosiva Lizzo che ha trionfato nella categoria “Breakthrough Artist of the Year”. Negli ultimi mesi la cantante di “Good As Hell” sta vivendo un periodo d'oro grazie a un’ascesa a livello mondiale con brani in sostegno del girl power, esibizioni adrenaliniche e tanta ironia.

La vittoria come "Song of the Year" va a Lil Nas X

Infine, l’ultimo premio è stato assegnato a Lil Nas X che ha avuto la meglio nella categoria “Song of the Year” grazie al brano “Old Town Road”. Il singolo, in collaborazione con Billy Ray Cyrus, ha dominato le classifiche del 2019 vendendo centinaia di migliaia di copie, soltanto in America sono state oltre dieci milioni.