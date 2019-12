Billie Eilish, le 5 canzoni più belle della giovane cantante

Dal successo planetario di “Bad Guy ” alla travolgente “You Should See Me in a Crown ”, scopriamo insieme i cinque brani più belli di Billie Eilish , grande rivelazione discografica dell’ultimo anno.



di Matteo Rossini

Billie Eilish è la grande rivelazione musicale internazionale dell’ultimo anno. La giovanissima cantante, classe 2001, si è imposta a livello mondiale dominando le classifiche in ogni angolo del pianeta. Il suo album di debutto "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", pubblicato nel marzo 2019, ha riscosso consensi straordinari da parte del pubblico e della critica che ha lodato il talento e l’originalità dell’artista. Scopriamo insieme i cinque singoli più belli di Billie Eilish (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) “Ocean Eyes” (2015) Iniziano questo viaggio nella discografia della cantante con il singolo “Ocean Eyes”. Il brano, distribuito nel 2015, rende subito chiaro come la cantante sia uno dei nuovi astri della discografia internazionale. Grande successo anche per il video ufficiale che al momento vanta più di 180.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

“You Should See Me in a Crown” (2018)

“You Should See Me in a Crown” viene lanciato come primo estratto del suo disco di debutto. La canzone cattura subito l’attenzione del pubblico grazie a un mix di arrangiamenti accattivanti e testi diretti, il brano ottiene il disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.

"When the Party's Over” (2018)

Passiamo ora a "When the Party's Over”, lanciato dopo “You Should See Me in a Crown”. La canzone ha il compito di bissare il successo del singolo precedente, i risultati non si fanno attendere. Billie Eilish dimostra ancora una volta di non avere rivali nel suo genere grazie anche a un’impostazione visual curati nei minimi dettagli.

“Bury a Friend” (2019)

Arriviamo al 2019 quando Billie Eilish aumenta sempre di più la sua popolarità grazie anche al singolo “Bury a Friend” che diventa una hit in tutto il mondo. La canzone ottiene numerose certificazioni, tra le quali tre dischi di platino in Canada e in Messico, due dischi di platino in Australia e un disco di platino in Italia, Stati Uniti d’America, Regno Unito e Nuova Zelanda.



“Bad Guy” (2019)

Chiudiamo con “Bad Guy”, il singolo più iconico e amato della cantante. Il brano diventa uno dei più venduti dell’anno guadagnando anche ben tre nomination ai prestigiosi Grammy Awards nelle categorie “Record of the Year”, “Song of the Year” e “Best Pop Solo Performance”.