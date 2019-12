Coez in concerto a Napoli: info e scaletta

Tra le ultime tappe del tour 2019 di Coez ci sarà l’appuntamento al Teatro Palapartenope di Napoli. Il concerto si terrà nella serata di giovedì 12 dicembre e sarà la penultima data dell’anno per “È sempre bello in tour”. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al live del cantautore / rapper, tra le voci più amate della nuova scena musicale italiana: ecco gli orari, i biglietti e la possibile scaletta del concerto.

Coez a Napoli: tutte le info sul concerto

Sta per concludersi la tranche 2019 della tournée che ha visto Coez protagonista sui palchi dei palazzetti di tutta Italia. La penultima data in calendario è quella di giovedì 12 dicembre al Teatro Palapartenope di Napoli. L’orario d’inizio dello show è previsto per le 21:00, mentre per restare aggiornati sugli orari ufficiali di apertura delle porte vi invitiamo a consultare i social di Vivo Concerti il giorno stesso dell’evento. I biglietti per assistere al live di Coez sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al settore selezionato e sono i seguenti: parterre 30 euro + d.p. e tribuna numerata 45 euro + d.p.. Disponibile anche lo speciale Vip Pack al prezzo di 115,50 euro + d.p., che comprende: un biglietto parterre, entrata anticipata nel luogo dell’evento, help-desk e info-line, personale dedicato, catering e welcome drink di benvenuto, gadget memorabilia esclusivo. Dopo il concerto a Napoli, Coez chiuderà il tour 2019 con la tappa barese (Palaflorio, domenica 22 dicembre), ma sarà comunque solo un arrivederci. L’artista, infatti, ha già annunciato un primo importante appuntamento live per l’estate 2020: sabato 11 luglio sul palco del Rock in Roma.

La possibile scaletta del concerto

Un tour 2019 nei grandi spazi dei palazzetti italiani, tra vecchi successi e nuove canzoni tutte da cantare. Coez sta per concludere il suo “È sempre bello in tour” a supporto del nuovo album “È sempre bello”, uscito lo scorso 29 marzo per Carosello Records. Durante il concerto di Napoli, così come per il resto della tournée, nella scaletta di Coez saranno sicuramente presenti molti brani contenuti in quest’ultimo lavoro in studio, tra cui i singoli “La tua canzone”, “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”. I fan della prima ora non disperino, non mancheranno le hit meno recenti che, una dopo l’altra, hanno portato Coez al successo mainstream, canzoni come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e tantissime altre. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante il concerto dello scorso 29 settembre all’Arena di Verona; ricordiamo che le canzoni che verranno presentate a Napoli potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.