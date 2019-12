Coez in concerto al Rock in Roma: data e biglietti

Coez ha annunciato il suo ritorno al Rock in Roma per una nuova data del suo “È sempre bello in tour”. Il concerto, in programma l’11 luglio 2020, andrà in scena presso l’Ippodromo delle Capannelle dopo le 11 date del tour invernale che è partito dall’Arena di Verona per una data evento. Il tour ha toccato i palazzetti delle città di Torino, Ancona e Milano con un incredibile sold out al Mediolanum Forum, Livorno, Firenze, Bologna, nuovamente Milano per una seconda data, e poi ancora Catania, Napoli e Bari. Le prevendite per la data al Rock in Roma saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 6 prossimo su Ticketone e nei punti vendita autorizzati dalle ore 10 di mercoledì 11 dicembre. Questi i prezzi dei biglietti:

Pit Area € 40 + € 6 prevendita

Posto Unico € 25 + € 3,75 prevendita

Apertura porte: ore 16.30. Inizio concerto: ore 21.45

Si tratta dell’ennesimo artista annunciato per il festival della Capitale dopo Kendrick Lamar, Vasco Rossi e Paul Weller. Una line up di grandissimo spessore per quello che promette di essere uno dei festival più importanti in Europa.

Il tour di Coez

Intanto Coez andrà in scena per altri tre concerti prima della fine dell’anno. L’artista sta presentando al pubblico le canzoni del suo nuovo album “È sempre bello”, uscito il 29 marzo 2019 per Carosello Records. Un altro grande successo commerciale con il singolo omonimo premiato come brano più ascoltato in streaming nel 2019. Il cantautore ha totalizzato più di 65 milioni di stream con la canzone che ha anticipato l’uscita dell’album. Queste le date ancora in programma del “È sempre bello tour”:

Sabato 7 Dicembre 2019 alle ore 21, al Palacatania a Catania (CT)

Giovedì 12 Dicembre 2019 alle ore 21, a Napoli al Teatro Partenope (NA)

Domenica 22 Dicembre 2019 alle ore 21, a Bari al Palaflorio (BA)

La possibile scaletta

La scaletta dello spettacolo nei palazzetti annovera ovviamente i singoli “La tua canzone”, “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”. Grande spazio anche ai brani come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e molte altre che hanno permesso a Coez di raggiunge il successo mainstream. Lo show di Coez è un viaggio attraverso la sua storia musicale che prosegue il successo dell'album È sempre bello, quinto disco solista e certificato Disco di Platino. La probabile scaletta dovrebbe essere la stessa che andrà in scena per il Rock in Roma 2020: