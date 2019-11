Kendrick Lamar in concerto a Roma nel 2020: info e biglietti

Kendrick Lamar annuncia il suo ritorno in Italia dopo sei anni. Sarà in concerto al Rock in Roma

Si incendia l’estate 2020 a Roma con l’arrivo nella Capitale di Kendrick Lamar. Dopo l’annunciato concerto di Vasco Rossi (con due date al Circo Massimo) e quello dei Lumineers (all’Auditorium Parco della Musica), un altro evento animerà la stagione nella città capitolina. Il rapper statunitense sarà protagonista sul palco del Rock in Roma nell’unica data italiana prevista nel suo tour europeo. L’appuntamento è per il 7 luglio 2020 all’Ippodromo delle Capannelle come annunciato dallo stesso Kendrick Lamar dopo aver confermato la sua partecipazione ad altri due festival europei nei Paesi Bassi e in Spagna. A sei anni di distanza dal suo ultimo concerto in Italia, il rapper torna ad esibirsi nel nostro Paese, questa volta a Roma dopo lo show tenuto all’epoca ai Magazzini Generali di Milano.

Kendrick Lamar a Roma: info e biglietti

I biglietti per il concerto saranno in prevendita da lunedì 2 dicembre. Le vendite generali su Ticketone e tutte le altre piattaforme autorizzate apriranno giovedì 5 dicembre. Questi i prezzi previsti:

€ 85,00 + diritti di prevendita per il Golden Circle

€ 65,00 + diritti di prevendita per il posto unico

Dalla sua ultima esibizione in Italia, Kendrick Lamar ha pubblicato gli album "To pimp a butterfly" e “Damn” considerati tra i migliori del genere negli ultimi anni. In particolare il primo, uscito nel 2015 gli ha permesso di conquistare cinque Grammy Awards, mentre “Damn” ha vinto il Premio Pulitzer per la musica. Un riconoscimento prestigioso considerando anche che Kendrick Lamar è stato il primo rapper a riceverlo. È da due anni che l’artista non pubblica un nuovo album ma in tanti sperano che prima del concerto di Roma e quindi della partenza del tour possa arrivare nuovo materiale in studio. Negli ultimi anni Kendrick Lamar, oltre ai già citati “To pimp a butterfly” e “Damn”, ha pubblicato "Untitled unmastered", composto da demo di canzoni alle quali aveva lavorato durante le registrazioni dello stesso "To pimp a butterfly". Nel 2018 ha prodotto la colonna sonora di "Black Panther" della Marvel e ha cantato "King's dead" insieme a Jay Rock, Future e James Blake. Il brano è stato premiato con un Grammy. Nel corso della carriera ha vinto dodici Grammy ed è stato inserito in numerose liste di critici tra i migliori artisti hip hop di sempre.

Il debutto da attore

Nel 2018 ha debuttato anche come attore nella quinta stagione della serie drammatica Starz Power , interpretando un tossicodipendente domenicano di nome Laces. L’approdo di Kendrick Lamar nella serie nasce dalla sua amicizia con il rapper 50 Cent, che è anche produttore esecutivo e protagonista di “Starz Power”. Lamar voleva interpretare un personaggio simile alle varie persone che conosceva durante la sua adolescenza vissuta a Compton. Ha anche paragonato la sua preparazione alla recitazione con il suo songwriting, dicendo che preferisce "avere sempre quello spazio aperto per evolversi". Anche in questo caso la perfomance del rapper è stata apprezzata da critica e pubblico.