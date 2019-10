Achille Lauro in concerto a Torino: info e scaletta

Achille Lauro sbarca a Venaria Reale (TO) per il suo “Rolls Royce Las Vegas Tour”: info, orari, biglietti e possibile scaletta dello show

Il successo del “Rolls Royce Las Vegas Tour” di Achille Lauro prosegue a gonfie vele e farà tappa a Venaria Reale, provincia di Torino. Lo spettacolo sarà incentrato non solo sulla musica del rapper, grande protagonista, ma anche su uno show di luci e scenografie curate fino al minimo dettaglio. Ecco tutto quello che dovete sapere su biglietti, orari e possibile scaletta.

Achille Lauro in concerto a Venaria Reale: info biglietti e orari

I biglietti per il concerto di Achille Lauro sono ancora disponibili sul circuito di prevendita online TicketOne a una cifra di partenza di 26 euro, diritti inclusi, per la fascia di prezzo “Posto Unico”. Il concerto si terrà a Venaria Reale, in corso Puccini 1, presso il Teatro della Concordia. Il concerto avrà inizio alle ore 21 di venerdì 11 ottobre, ma si consiglia di arrivare con almeno un’ora di anticipo per trovare posto e accomodarsi meglio.

Attualmente impegnato nel suo “Rolls Royce Las Vegas Tour”, Achille Lauro sta facendo il giro dei teatri e dei club più importanti d’Italia. Le date attualmente in atto erano inizialmente previste per il maggio del 2019, rimandate infine al mese di ottobre. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti nelle stesse città. Il tour è stato spostato a causa dei molti impegni del cantante dopo la sua fruttuosa partecipazione al Festival di Sanremo 2019. «Quando avevamo comunicato le date del tour sapevamo che avrei partecipato a Sanremo ma mai avrei immaginato che quell’esperienza sarebbe stata per me un successo così importante […] Abbiamo deciso di spostare le date del tour ad ottobre perché io possa incontrare tutti agli instore e al tempo stesso preparare e portare sul palco lo show più imponente che io abbia mai fatto».

Achille Lauro in concerto a Venaria Reale: la possibile scaletta

Nel corso del suo “Rolls Royce Las Vegas Tour” Achille Lauro presenta al pubblico i brani del suo ultimo successo discografico, il fortunatissimo “1969”, uscito lo scorso 12 aprile per l’etichetta Sony Music a seguito dell’exploit sanremese. Pertanto, protagonisti della serata saranno brani del calibro di “Rolls Royce”, “C’est la vie”, la title track “1969”, “Zucchero”, “Delinquente” e “Je t’aime”. Immancabili anche le precedenti hit del trapper romano, come “Mamacita” e “Ulalala”. Stando alle ultime dichiarazioni discografiche di Lauro, nel corso del tour verranno date anche alcune anteprime di “1990”, il prossimo progetto discografico del rapper che verrà completato negli Stati Uniti subito dopo la conclusione dell’attuale percorso musicale. Di seguito riportiamo la scaletta tenuta da Achille Lauro all’Atlantico di Bologna, ma senza gli ospiti speciali. Ricordiamo che la setlist potrebbe essere soggetta a modifiche o variazioni in base alle decisioni dell’ultimo momento dell’artista: