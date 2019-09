Avicii: a dicembre un evento per ricordarlo

Un evento per ricordare uno dei più grandi geni musicali di sempre e un’occasione per sensibilizzare in merito alle malattie mentali. Giovedì 5 dicembre 2019 la Friends Arena di Stoccolma ospiterà il più grande tributo ad Avicii mai realizzato prima.

Avicii: il nuovo album “TIM”

Il 20 aprile 2018 Tim Bergling ci lasciava ma la sua musica è ancora fortunatamente con noi. Poche settime fa la famiglia ha seguito le volontà del ragazzo distribuendo il disco di inediti, intitolato semplicemente “TIM”, a cui loro figlio ero al lavoro prima del tragico evento.

L’album ha subito riscosso consensi da parte della critica di tutto il mondo e i proventi raccolti dalle vendite sono andati interamente alla fondazione creata dai familiari per supportare le persone in difficoltà.

Il disco è stato trainato dal successo deI brani “SOS”, certificato disco di platino in Italia per aver venduto oltre 50.000 copie, “Tough Love” in collaborazione con la regina del pop svedese Agnes Carlsson, Vargas & Lagola, e infine “Heaven” con il leader dei Coldplay.

Avicii: un concerto per rendere omaggio allo straordinario artista

L’evento, annunciato tramite la pagina Facebook ufficiale di Avicii, sarà un momento per celebrare la vita, la musica, il cuore, le passioni e l’anima di Tim, uno degli artisti che hanno maggiormente riscritto la storia della musica negli ultimi decenni.

La musica di Avicii rivivrà con alcuni dei suoi più grandi compagni che interverranno con il solo scopo di rendere omaggio al loro amico, al momento i nomi confermati sono quelli di David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero e Laidback Luke.

Il palco della Friends Arena ospiterà anche numerosi cantanti che hanno avuto l’onere di collaborare con Avicii (qui potete trovare i ricordi delle star), tra questi l’esplosiva Rita Ora, Aloe Blacc, Sandro Cavazza, Vargas & Lagola, Blondifre, Audra Mae e Nick Furlong.