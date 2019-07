Rita Ora, pubblicato il video di "New Look"

Rita Ora ha lanciato una nuova bomba pop. Il singolo si intitola " New Look " ed è contenuto all'interno di " Phoenix ", il suo secondo album di inediti.

Rita Ora è la grande rivelazione musicale, o meglio conferma, degli ultimi anni. L’artista si è imposta sul mercato pop internazionale come un fenomeno senza precedenti dettando legge in quanto a sound, testi, stile e video musicali. La cantante è diventata un’icona di portata mondiale facendosi anche portabandiera delle battaglie a sostegno della comunità LGBTQ+.

Rita Ora: il successo del pop

Rita Ora, classe 1990, è esplosa mediaticamente nei primi anni di questo decennio, il resto è praticamente storia, basti infatti pensare che è la prima artista inglese ad aver piazzato tredici singoli all’interno della chart del Regno Unito, un record veramente mostruoso.

Il suo album di debutto “Ora” ha subito conquistato pubblico e critica, ammaliati anche dal carisma e dall’energia della cantante. Negli anni successivi Rita ha inanellato un successo dietro l’altro lanciando singoli che hanno venduto centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo, tra questi “I Will Never Let You Down” e “Lonely Together”, quest’ultima con il geniale Avicii.

Nel novembre del 2018 Rita Ora ha lanciato il nuovo album di inediti “Phoenix”, trainato dal successo di brani che hanno dominato le chart ovunque, tra questi “Your Song” che ha venduto oltre 600.000 copie nel Regno Unito, più di 500.000 negli Stati Uniti d’America e oltre 400.000 in Germania.

Rita Ora: il video ufficiale di “New Look”

L’ultimo brano estratto dal disco è proprio “New Look”, una canzone in cui l’artista (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante al Victoria's Secret Fashion Show) mostra nuovamente il suo straordinario talento. Poche ore fa Rita ha pubblicato il video ufficiale del brano che ha giù superato 160.000 visualizzazioni su YouTube.

Il filmato vede protagonista la cantante in una love story fatta di corse in auto e sguardi ammiccanti, anche in questo video ciò che vince su tutto è il girl power, una tematica sempre presente nei lavori dell’artista. Una nuova gemma pop.