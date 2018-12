Rita Ora, esce il nuovo album Phoenix

Anche se sono trascorsi sei anni dall'uscita del suo primo e unico album in studio, Rita Ora è rimasta un appuntamento fisso nella musica pop. Finalmente però è arrivato il momento di dare un seguito al suo primo progetto discografico: “Phoenix” è il nome del suo nuovo album disponibile per il download e l’acquisto il 23 novembre. Ad anticipare l’uscita del secondo disco della cantante, è stato pubblicato il singolo “Let Me Love You”, descritto come un "inno al ritmo medio" in una dichiarazione, la canzone esamina i sentimenti di incertezza di Ora quando si entra in una nuova relazione. La cantante ha ammesso di aver bisogno di prendersi del tempo per creare l'album che voleva condividere con i suoi fan. «Questo album è un vero lavoro d'amore, ed è stato importante per me farlo a modo mio. Apprezzo molto l'amore e il sostegno di coloro che hanno lavorato con me sul disco e mi hanno permesso di creare qualcosa di cui sono davvero orgoglioso. Mi hanno dato lo spazio e la libertà di creare qualcosa dal mio cuore». L'album arriva dopo un anno cruciale nella carriera della cantante. Dopo aver concluso un tour europeo e aver collezionato milioni di stream per i suoi singoli recenti, Ora ha pubblicato la canzone "Girls" con Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX all'inizio dell'estate. La canzone è stata oggetto di numerose critiche della comunità LGBTQ, comprese le pop star queer Hayley Kiyoko e Kehlani, per il suo modo di ritrarre un’attrazione tra due donne.

La tracklist di "Phoenix"

Dopo la sua esibizione come super ospite internazionale durante la prima puntata di X Factor Italia, Rita Ora tornerà nel nostro Paese il prossimo 30 aprile per un concerto al Fabrique di Milano. Questa la tracklist di “Phoenix”, disponibile anche in versione deluxe:

Anywhere Let You Love Me New Look Lonely Together (feat.Rita Ora) Your Song Only Want You First Time High For You (Fifty Shades Freed with Liam Payne) Summer Love (with Rudimental) Girls (feat. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX) Keep Talking (feat. Julia Michaels) Hell Of A Life

DELUXE EDITION

Velvet Rope Falling To Pieces Cashmere Soul Survivor

Il tour mondiale e la data in Italia

Come detto, Rita Ora sarà impegnata in un tour mondiale dal 1 marzo. I biglietti sono disponibili dal 2 novembre. Queste tutte le date previste: