Calcutta: annunciate le date del tour europeo 2019

Si è da poco conclusa la tournée estiva e Calcutta è già pronto a ripartire con i concerti live. Questa volta il cantautore di Latina si sposterà oltreconfine per il suo primo tour europeo. Le prevendite saranno disponibili a breve, ma le date sono già state annunciate. Di seguito riportiamo il calendario degli appuntamenti in programma.

Calcutta: tutte le date del tour europeo 2019

Calcutta continua a remare sull’onda del successo: dopo aver conquistato e riempito club, palazzetti, arene e festival di tutta Italia, ora è arrivato il momento di spingersi oltre i confini nazionali. A partire da quest’autunno, infatti, il cantautore più amato dell’indie italiano si esibirà nelle principali città d’Europa. L’annuncio del tour europeo è appena arrivato e le date in programma sono state condivise coi fan, mentre per poter acquistare i biglietti bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Per restare informati sull’apertura delle prevendite vi invitiamo a consultare il sito e i social di DNA Concerti, organizzatori della tournée. La prima data si terrà il prossimo 19 novembre nella vicina San Marino, per poi proseguire con i live a Zurigo, Lugano, Londra, Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Lussemburgo, Berlino, Barcellona e l’ultimo appuntamento il 9 dicembre a Madrid. Di seguito ripotiamo il calendario completo; ecco tutte le date del tour europeo 2019 di Calcutta:

19 novembre 2019 San Marino, Teatro Nuovo

21 novembre 2019 Zurigo, Komplex

22 novembre 2019 Lugano, Padiglione Conza

24 novembre 2019 Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire

25 novembre 2019 Parigi, Elysée Montmartre

26 novembre 2019 Bruxelles, La Madeleine

28 novembre 2019 Amsterdam, Melkweg OZ

1 dicembre 2019 Lussemburgo, Rockhal

2 dicembre 2019 Berlino, Festsaal Kreuzberg

7 dicembre 2019 Barcellona, Apolo Sala

9 dicembre 2019 Madrid, Ochoymedio - Sala But

Calcutta: gli ultimi progetti del cantautore di Latina

L’ultimo album di Calcutta, “Evergreen”, è stato pubblicato il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi, a due anni e mezzo di distanza dal disco che ha svoltato la sua carriera: “Mainstream”. Da allora l’impacciato cantautore di Latina ha preso sempre più confidenza col pubblico, conquistando sempre più fan, giovani e meno giovani, con i suoi brani tutti da cantare. In pochissimo tempo il suo successo è aumentato esponenzialmente, e dai club è passato a riempire i palazzetti, l’Arena di Verona, lo Stadio di Latina e i festival estivi di tutta Italia. Nel frattempo, Calcutta si è fatto conoscere ad apprezzare anche come autore: ricordiamo “Se piovesse il tuo nome”, brano scritto per Elisa (insieme a Dario Faini e Vanni Casagrande) e registrato anche in una versione in duetto dove la sua voce si incontra con quella della cantautrice friulana. Altra recente collaborazione è stata quella con Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra, sia per la scrittura di “Tequila e San Miguel” di Loredana Bertè che per il singolo “La luna e la gatta”, una canzone di Takagi & Ketra a cui Calcutta ha anche prestato la voce insieme al frontman dei Thegiornalisti e Jovanotti. Il suo “Evergreen” è attualmente certificato disco di platino ed è stato ripubblicato in una nuova versione estesa intitolata “Evergreen… E altre canzoni”, arricchita da demo, live version e dai nuovi brani “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”. Dopo aver conquistato il pubblico italiano, ora Calcutta porta la sua musica oltreconfine partendo per il suo primo tour europeo, in programma tra novembre e dicembre 2019.