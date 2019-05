Calcutta pubblica una nuova canzone a sorpresa: "Due punti"

Dopo il successo di “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018, Calcutta torna alle luci della ribalta con un nuovo singolo, una ballata inedita intitolata “Due Punti”.

“Due Punti”, il nuovo singolo di Calcutta

Il nuovo inedito di Calcutta, intitolato “Due Punti”, ha ricevuto un risonante annuncio social su Instagram in cui lo stesso autore spiega anche che il prossimo brano arriverà davvero presto. “Due Punti” è scritta, musica e testi, da Edoardo D’Erme (nome all'anagrafe dell’artista) ed è distribuita da Sony Music Entertainment. Si tratta dunque di un nuovo inizio per Calcutta, amato cantautore italiano che nel 2018, per l’esattezza il 25 maggio, pubblicava il suo terzo album studio intitolato “Evergreen”. Da questo, che si è portato a casa anche un disco d’Oro Fimi, sono stati estratti quattro singoli di immenso successo: “Orgasmo” (disco di Platino), “Pesto” (disco di Platino), “Paracetamolo” (2 dischi di Platino) e “Kiwi”. L’album “Evergreen” era stato prodotto da Calcutta in collaborazione con Paco Martinelli e Andrea Suriani (tastierista di Cosmo).

Le date del tour estivo di Calcutta

Undici concerti tra giugno e agosto che segnano un atteso ritorno dal vivo per il cantautore. Ora più che mai dopo l’uscita di nuova musica, i fan si accalcano ai botteghini fisici e virtuali per accaparrarsi i biglietti per gli show di uno dei parolieri più amati d’Italia. Già nel corso di marzo erano state proposte cinque date, che poi sono molto più che raddoppiate per soddisfare proprio tutti. Di seguito, l’elenco delle date annunciate, che potrebbe comunque essere soggetto ad ulteriori ampliamenti:

Venerdì 7 giugno – Treviso @ Core Festival

Martedì 25 giugno – Milano @ Milano Summer Festival

Giovedì 27 giugno – Roma @ Rock in Roma

Venerdì 5 luglio – Genova @ Goa Boa

Sabato 6 luglio – Lucca @ Lucca Summer Festival

Venerdì 12 luglio – Mantova @ Piazza Sordello

Sabato 13 luglio – Barolo (CN) @ Collisioni

Martedì 23 luglio - San Benedetto del Tronto (AP) @ Porto Turistico

Venerdì 26 luglio - Majano (UD) @ Festival di Majano

Giovedì 8 agosto - Pescara @ Zoo Music Festival

Sabato 10 agosto – Locorotondo @ Locus Festival

Le prevendite hanno avuto inizio il 13 marzo e i biglietti dei vari Festival sono ancora disponibili sui circuiti di prevendita online come TicketOne, a un prezzo di partenza di 28,75 euro, diritti di prevendita inclusi.

Il successo di Calcutta

Dal suo disco del 2015, “Mainstream”, Calcutta ha sempre dimostrato di fare musica come non la fa nessun altro, classificandosi tra i fuoriclasse delle parole e delle melodie. La sua musica traccia il segno, delicato e appena visibile, tra l’indie e i soliti schemi del business, e attira l’attenzione per via della sua unicità. “Oroscopo”, per esempio, è stato uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, mentre ad oggi il popolo di YouTube ama ancora farsi cullare dalle sonorità di “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone” e “Gaetano”, brani che contano milioni di visualizzazioni e continuano a salire.