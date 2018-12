Calcutta non è solo un cantante: ecco le canzoni che ha scritto come autore per altri artisti italiani

Non è difficile affermare che Calcutta sia tra gli artisti più apprezzati del momento: il cantautore di Latina ha portato una boccata d’aria fresca nella musica italiana e negli ultimi anni le sue canzoni hanno conquistato un pubblico sempre più vasto. La capacità di scrittura di Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, è stata la chiave del suo successo: i suoi testi riescono a comunicare in modo semplice quello che in molti non riescono a sintetizzare altrettanto bene, e lo fanno con una cifra stilistica tale da renderli unici e facilmente riconoscibili. Poche parole, poche semplici immagini che riescono ad arrivare dritte al punto. La frase giusta, mai davvero banale, al momento giusto. È questa la ricetta che ha portato Calcutta ad essere autore non solo dei suoi pezzi, ma anche di brani cantati da altri artisti. A partire dal 2016 le collaborazioni a cui ha preso parte sono parecchie, ecco le canzoni che Edoardo ha scritto per altri cantanti italiani:

“Se piovesse il tuo nome” di Elisa “Io non abito al mare” e altri brani cantati da Francesca Michielin “Io non voglio” di Luca Carboni “Mi hai fatto fare tardi” di Nina Zilli “Allegria” e “Milano intorno” di Fedez e J-Ax

“Se piovesse il tuo nome”, il singolo di Elisa

“Se piovesse il tuo nome” è il secondo singolo estratto dal nuovo album di Elisa, “Diari aperti”. Il brano è stato pubblicato il 28 settembre 2018 e da allora è tra le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Calcutta ha scritto il pezzo con la collaborazione di Dario Faini (in arte Dardust) e Vanni Casagrande. Elisa ha raccontato la bizzarra genesi della canzone: l’ispirazione è arrivata al cantautore di Latina durante un viaggio in treno, grazie al racconto di una signora sconosciuta.

“Io non abito al mare” e le collaborazioni con la Michielin

Calcutta ha collaborato con Francesca Michielin per diversi brani. Nell’ultimo album della cantante, “2640”, ci sono più pezzi a firma di Edoardo D’Erme: il singolo “Io non abito al mare”, “Tropicale”, “La Serie B” e “Tapioca”. L’ultima collaborazione tra Calcutta e la Michielin è “Femme”, canzone che sarà contenuta nella nuova edizione in vinile di “2640”, disponibile a partire da venerdì 7 dicembre 2018 in tutti i negozi di dischi.

“Io non voglio”, nuovo singolo di Luca Carboni

A “Sputnik”, ultimo album di Luca Carboni, hanno preso parte diversi artisti emersi dalla scena indipendente italiana: non solo Calcutta, ma anche Giorgio Poi e Gazzelle. Edoardo ha lavorato al testo e alla musica di “Io non voglio”, insieme allo stesso Carboni e a Dario Faini. La canzone è il secondo singolo estratto dal disco dopo “Una grande festa”.

“Mi hai fatto fare tardi” di Nina Zilli

Calcutta ha scritto questo brano insieme a Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Dario Faini e la stessa Nina Zilli. “Mi hai fatto fare tardi” è il singolo che ha anticipato l’uscita di “Modern Art”, ultimo album della cantante, pubblicato il 1° settembre 2017.

Le collaborazioni con Fedez e J-AX

Tra le tante collaborazioni di Calcutta vi è anche un’incursione nel mondo del rap italiano: Edoardo è stato co-autore di “Allegria” e “Milano intorno”, canzoni di Fedez e J-Ax. Entrambi i pezzi sono contenuti nell’album “Comunisti col Rolex”, fortunato album dei due rapper pubblicato il 20 gennaio 2017. “Allegria” è cantata da Fedex e J-Ax in featuring con Loredana Berté.