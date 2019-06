Calcutta, il nuovo album è "Evergreen...e altre canzoni": la tracklist

Mentre continuano gli appuntamenti live del suo tour estivo, Calcutta ha pubblicato una nuova versione del suo ultimo album: “Evergreen… E altre canzoni”, uscito questo venerdì 28 giugno. Si tratta di un doppio disco, dove affianco ai brani originali trovano posto anche due nuove canzoni, quattro live version e tre demo inedite. Una versione estesa di “Evergreen”, sulle orme del percorso fatto anche col precedente album in studio “Mainstream”: pubblicato prima in versione standard e poi deluxe, fino all’uscita di una terza pubblicazione intitolata “Mainstream +”.

Il tour estivo di Calcutta: tutte le prossime date

Nel frattempo Calcutta è entrato nel vivo del suo tour estivo 2019: dopo le prime date in programma al Core Festival di Treviso (7 giugno), al Milano Summer Festival (25 giugno) e al Rock in Roma (27 giugno), la tournée proseguirà sui palchi all’aperto di tutta Italia fino al prossimo 10 agosto (ultimo appuntamento dell’estate al Locus Festival di Locorotondo). I biglietti per tutti i concerti in calendario sono disponibili all’acquisto su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano dai 25 euro + diritti di prevendita ai 34,50 euro + d.p., in base alla data selezionata. Ricordiamo che la disponibilità è limitata ed è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ogni utente. Ecco tutte le prossime date in calendario per il tour estivo di Calcutta, con le info e i prezzi data per data:

28 giugno 2019 Napoli, Ex Base: prezzo 25 euro + d.p.

5 luglio 2019 Genova, Porto Antico: prezzo 30 euro + d.p.

6 luglio 2019 Lucca, Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone: prezzo 30 euro + d.p.

12 luglio 2019 Mantova, Mantova Arte & Musica, Piazza Sordello: prezzo 30 euro + d.p.

13 luglio 2019 Barolo (CN), Collisioni Festival, Piazza Colbert: prezzo 25 euro + d.p.

18 luglio 2019 Palermo, Castello a Mare: prezzo 30 euro + d.p.

20 luglio 2019 Cosenza, Festival delle Invasioni: prezzo 25 euro + d.p.

23 luglio 2019 San Benedetto del Tronto, Porto Turistico: 25 euro + d.p.

26 luglio 2019 Majano (UD), Festival di Majano: prezzo 32 euro + d.p.

8 agosto 2019 Pescata, Zoo Music Fest, Porto Turistico: prezzo 25 euro + d.p.

10 agosto 2019 Locorotondo (BA), Locus Festival: prezzo 28 euro + d.p.

“Evergreen… E altre canzoni”: la tracklist del nuovo album

Venerdì 28 giugno è il giorno di pubblicazione di “Evergreen… E altre canzoni”, doppio album di Calcutta. Mentre il primo disco ripropone la tracklist originale di “Evergreen”, il secondo è dedicato ai due nuovi singoli “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”, a quattro brani live tratti dal concerto all’Arena di Verona (6 agosto 2018, tra cui il featuring con Brunori Sas in “Saliva”) e a tre demo dei brani “Orgasmo”, “Briciole” e “Paracetamolo”. Ricordiamo che “Evergreen”, nella sua versione originale, è uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi ed è attualmente certificato disco d’oro. Di seguito potete trovare la tracklist completa di “Evergreen… E altre canzoni”, per un totale di 19 tracce:

Disco 1

Briciole Paracetamolo Pesto Kiwi Saliva Dateo Hübner Nuda nudissima Rai Orgasmo

Disco 2