Calcutta: in arrivo il doppio album "Evergreen... E altre canzoni"

News da Calcutta, che ha annunciato l’arrivo di “Evergreen… E altre canzoni”, nuova versione del suo ultimo album. Si tratta di un doppio disco che unirà ai brani presenti in “Evergreen” alcune canzoni inedite e le ultime uscite firmate dal cantautore di Latina: “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”. La data di pubblicazione è fissata per venerdì 28 giugno; l’annuncio è stato dato dallo stesso Calcutta tramite le sue Instagram Stories.

Le nuove canzoni di Calcutta

Calcutta ha recentemente pubblicato due nuovi brani, usciti a poca distanza l’uno dall’altro. La prima canzone ad arrivare (a sorpresa) è stata “Due punti”, una ballad sognante, seguita dal singolo decisamente più ritmato “Sorriso (Milano Dateo)”. Quest’ultimo brano è stato accompagnato anche da un video ufficiale, diretto da Francesco Coppola, che ha per protagonista Metroman (Nicolò Modica), personaggio ben noto ai milanesi grazie alle sue simpatiche esibizioni in metro col fidato altoparlante. In effetti lui un sorriso ce lo strappa sempre. L’ultimo disco di Calcutta, “Evergreen”, è uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi, e ora sta per tornare in una nuova (doppia) versione arricchita da inediti e dai due nuovi brani sopracitati: il titolo sarà “Evergreen… E altre canzoni” e la pubblicazione è attesa per il 28 giugno 2019.

Il tour estivo di Calcutta: tutte le date

Nel frattempo Calcutta ha dato il via al suo tour estivo 2019: la prima data in programma è stata quella del 7 giugno al Core Festival di Treviso, ma ne seguiranno tante altre sui palchi all’aperto di tutta Italia, fino al 10 agosto (ultimo appuntamento dell’estate al Locus Festival di Locorotondo). I biglietti per tutti i concerti in calendario sono disponibili all’acquisto su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano dai 25 euro + diritti di prevendita ai 34,50 euro + d.p., in base alla tappa selezionata. Ricordiamo che la disponibilità è limitata ed è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ogni utente. Ecco il calendario aggiornato del tour estivo di Calcutta, con tutti le info e i prezzi data per data: