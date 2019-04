Calcutta: annunciate nuove date del tour estivo

Dopo il grande successo del tour invernale nei palazzetti, Calcutta si prepara a passare l’estate 2019 con la sua musica, ancora una volta sui palchi. Ai concerti già annunciati, si aggiungono tre nuove date: il 28 giugno all’Ex Base di Napoli, il 18 luglio al Castello a Mare di Palermo e il 20 luglio al Festival delle Invasioni di Cosenza.

Calcutta in concerto: le date estive, prezzi e biglietti

Questo 2019 è iniziato all’insegna dei live per Calcutta, che continuerà il tour di presentazione del suo ultimo album “Evergreen” anche durante l’estate. Dopo gli show nei palazzetti, è tempo di tornare ad esibirsi sui palchi all’aperto: la tournée estiva prenderà il via il 7 giugno dal Core Festival di Treviso, per poi continuare con tappe in tutta Italia fino al mese di agosto. Ai concerti precedentemente annunciati, sono state aggiunte tre nuove date da segnare sul calendario: Calcutta arriverà venerdì 28 giugno all’Ex Base di Napoli, giovedì 18 luglio a Castello a Mare (Palermo) e sabato 20 luglio a Cosenza per il Festival delle Invasioni. Per quest’ultima data i biglietti sono attualmente in vendita sul sito della biglietteria automatizzata Inprimafila (posto unico 25 euro + d.p.), e saranno acquistabili anche su Ticketone a partire da mercoledì 17 aprile. I biglietti per tutte le altre date sono già disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano dai 25 euro + diritti di prevendita ai 34,50 euro + d.p., in base alla tappa. Ricordiamo che la disponibilità è limitata ed è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ogni utente. Ecco il calendario aggiornato del tour estivo di Calcutta:

7 giugno 2019 Treviso, Core Festival (day 1, con Ghemon, Myss Keta e tanti altri): prezzo 34,50 euro + d.p.

25 giugno 2019 Milano, Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro: prezzo 25 euro + d.p.

27 giugno 2019 Roma, Rock in Roma: prezzo 25 euro + d.p.

28 giugno 2019 Napoli, Ex Base: prezzo 25 euro + d.p.

5 luglio 2019 Genova, Porto Antico: prezzo 30 euro + d.p.

6 luglio 2019 Lucca, Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone: prezzo 30 euro + d.p.

12 luglio 2019 Mantova, Mantova Arte & Musica, Piazza Sordello: prezzo 30 euro + d.p.

13 luglio 2019 Barolo (CN), Collisioni Festival, Piazza Colbert: prezzo 25 euro + d.p.

18 luglio 2019 Palermo, Castello a Mare: prezzo 30 euro + d.p.

20 luglio 2019 Cosenza, Festival delle Invasioni: prezzo 25 euro + d.p.

23 luglio 2019 San Benedetto del Tronto, Porto Turistico: 25 euro + d.p.

26 luglio 2019 Majano (UD), Festival di Majano: prezzo 32 euro + d.p.

8 agosto 2019 Pescata, Zoo Music Fest, Porto Turistico: prezzo 25 euro + d.p.

10 agosto 2019 Locorotondo (BA), Locus Festival: prezzo 28 euro + d.p.

Gli ultimi progetti di Calcutta

L’ultimo album di Calcutta, “Evergreen”, è stato pubblicato il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi, a due anni e mezzo di distanza dal disco che ha svoltato la sua carriera: “Mainstream”. Dopo l’anticipazione del primo brano estratto “Orgasmo”, nel corso dello scorso anno sono stati lanciati altri singoli: “Pesto”, “Paracetamolo” e “Kiwi”. Nel frattempo, Calcutta ha lavorato anche come autore: ricordiamo “Se piovesse il tuo nome”, brano scritto per Elisa (insieme a Dario Faini e Vanni Casagrande) e registrato anche in una versione in duetto dove la sua voce si incontra con quella della cantautrice friulana. Tra le ultime uscite, Calcutta ha preso parte al brano di Giorgio Poi “La musica italiana” e al singolo “La luna e la gatta”, una canzone di Takagi & Ketra in featuring con Tommaso Paradiso e Jovanotti. Dando un’occhiata alle sue ultime storie Instagram, Calcutta sembra essere tornato in studio e qualcosa di nuovo sta per arrivare. Che sia il singolone dell’estate? Manca poco.