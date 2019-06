Calcutta in concerto, tutti gli ospiti del tour

È tutto pronto per la leg estiva dell’ “Evergreen Tour” di Calcutta, che riparte martedì 25 giugno da Milano dopo la “prima” al Core Festival di Treviso. Non il solito ciclo di concerti però quello del cantautore pontino, che in ognuna delle tredici date rimanenti avrà degli ospiti sul palco ad aprirne le performance. Da Myss Keta a Giorgio Poi, passando per Clavdio e Bruno Belissimo, tanti nomi emergenti della musica italiana accompagneranno Calcutta nel suo viaggio lungo lo stivale I biglietti per il tour sono in vendita sul circuito Ticketone e sono disponibili ancora per tutte le date. Di seguito il calendario dei concerti e, per ognuno, l’ospite presente:

Martedì 25 giugno – Milano, Summer Festival (con Clavdio)

Giovedì 27 giugno – Roma, Rock in Roma (con Bruno Belissimo)

Venerdì 28 giugno – Napoli, Ex Base (con Davide Petrella)

Venerdì 5 luglio – Genova, Goa Boa (con Mecna e Giovanni Truppi)

Sabato 6 luglio – Lucca, Summer Festival (con Francesco De Leo)

Venerdì 12 luglio – Mantova, Piazza Sordello (con Giorgio Poi)

Sabato 13 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival (con Gemello)

Giovedì 18 luglio – Palermo, Castello a mare (con Bruno Belissimo)

Sabato 20 luglio – Cosenza, Festival delle Invasioni (con Bartolini)

Martedì 23 luglio – San Benedetto del Tronto (AP), Porto Turistico (con Myss Keta)

Venerdì 26 luglio – Majano (UD), Festival di Majano (con Giorgio Poi)

Giovedì 8 agosto – Pescara, Zoo Music Festival (con Claudio)

Sabato 10 agosto – Locorotondo (BA), Locus Festival (con Margherita Vicario)

Non solo tour: ecco “Evergreen… e altre canzoni”

Calcutta ha recentemente pubblicato due nuovi brani, usciti a poca distanza l’uno dall’altro. La prima canzone ad arrivare (a sorpresa) è stata “Due punti”, una ballad sognante, seguita dal singolo decisamente più ritmato “Sorriso (Milano Dateo)”. Quest’ultimo brano è stato accompagnato anche da un video ufficiale, diretto da Francesco Coppola, che ha per protagonista Metroman (Nicolò Modica), personaggio ben noto ai milanesi grazie alle sue simpatiche esibizioni in metro col fidato altoparlante. In effetti lui un sorriso lo strappa sempre. L’ultimo disco di Calcutta, “Evergreen”, è uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi, e ora sta per tornare in una nuova (doppia) versione arricchita da inediti e dai due nuovi brani sopracitati: il titolo sarà “Evergreen… E altre canzoni” e la pubblicazione è attesa per il 28 giugno.

In arrivo una collaborazione con Tommaso Paradiso?

Sembrano sulla stessa lunghezza d’onda Calcutta e Tommaso Paradiso. Da alcuni giorni, i due si sono scambiato i rispettivi account Instagram, per cui non è raro trovare foto dell’uno sull’account dell’altro e viceversa. Che sia una traccia di una collaborazione nascente? Il frontman dei Thegiornalisti nei giorni scorsi ha lasciato intendere di sì anche se al momento non c’è nulla né di ufficiale né tantomeno di definito. Non sarebbe la prima volta che i due intrecciano la loro arte: l’ultima volta era successo giusto qualche mese fa, scrivendo insieme il singolo per Loredana Bertè “Tequila e San Miguel”. E chissà che magari lo stesso Paradiso, vista l’estate libera da impegni ufficiali con la sua band, non decida di fare una sorpresa ad uno dei live dell’amico latinense?