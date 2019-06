Mahmood, “Soldi” il brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify

Un traguardo che certifica una volta di più un successo clamoroso e che non accenna a placarsi. “Soldi” di Mahmood, infatti, è diventata la canzone più ascoltata di sempre su Spotify, avendo sfondato quota 81 milioni di streaming, portando il brano ormai stabilmente all’interno della Global Chart (la classifica mondiale dei brani più suonati). A questo risultato, poi, ne va aggiunto un altro appena raggiunto: l’aver superato quota 100 milioni di visualizzazioni su YouTube con il video ufficiale diretto da Attilio Cusano. «Nel 2011 avevo iniziato a mettere delle cover in inglese su YouTube e più ne mettevo più le visualizzazioni aumentavano, anche ad arrivare a 100.000 views, che già mi sembrava un risultato spaventoso – ha ricordato l’artista milanese sui suoi canali social – vedere che il video di “Soldi” ha raggiunto 100 milioni di views mi fa capire che tutto ciò che ho fatto fino ad oggi lo rifarei altri milioni di volte. Grazie ragazzi, grazie davvero». Ma il suo successo ha ormai travalicato i confini nazionali, colpendo nel segno anche grazie al secondo posto all’Eurovision di Tel Aviv. Per due settimane consecutive, “Soldi” ha centrato il primo posto della hit parade delle canzoni straniere elaborata dalla radio militare (che è molto popolare fra i giovani) sulla base delle preferenze degli ascoltatori. Mahmood è seguito nella graduatoria da Justin Bieber ed Ed Sheeran (“I Don't Care”) e da Billie Eilish (“Bad Guy”). Nessun'altra canzone fra quelle presentate all'Eurovision figura nei primi dieci posti di questa classifica.

La fake news di “Soldi” nelle tracce della maturità

In piena eccitazione pre-maturità, la mattinata della prima prova era persino circolato un rete un documento che avrebbe svelato come “Soldi” fosse stata inserita in uno dei titoli presentati ai maturandi. Mahmood ha preso per buona la notizia e ha pubblicato il testo in una storia Instagram seguito dalle dita incrociate con: «Spero di avervi portato fortuna raga». Appena appurato l'errore, il vincitore di Sanremo ha però postato un video in cui, sorridente, dice: "Comunque mi hanno appena detto che era tipo una mezza ca*****... però io vi faccio un in bocca al lupo lo stesso. Spaccate tutto e... bella lì!».

Il “Summer Vibes Tour”

Intanto, dopo le prime due tappe a Catania e Roma, è entrato nel vivo il tour estivo del cantante del momento. Durante i suoi live il cantante milanese porterà in scena le canzoni del suo debut album “Gioventù bruciata”, tra le cui tracce è contenuto anche l’ormai celeberrimo singolo “Soldi”. Dopo una prima tranche di date nei club con il “Good Vibes Tour”, è ormai giunta l’ora di sfruttare il bel tempo con i concerti nei festival estivi. Tutte le info sugli show e i prezzi dei biglietti si possono trovare sul sito di DNA Concerti (organizzatori del tour). Di seguito tutte le date in programma: