Giffoni Music Concept 2019: tra gli ospiti Anastasio e Mahmood

Pian piano prende sempre più forma il programma di Giffoni Music Concept 2019. Come ogni anno il comune salernitano si appresta ad ospitare artisti italiani ed internazionali per una rassegna che ormai non riguarda solo il cinema ma coinvolge tutte le arti e che prevede anche tantissime esibizioni live dei cantanti del momento. In questi giorni sono stati comunicati i primi nomi che faranno parte della rassegna di quest’anno che inizierà il 19 luglio e si concluderà il 27 dello stesso mese. Ad aprire la rassegna live sarà Anastasio, vincitore di X Factor 2018 e che ha collaborato recentemente con Fabrizio Moro per il singolo “Figli di nessuno (Amianto)”. Il cantautore romano ha commentato così il featuring: «Quando ho incontrato Anastasio negli studi di registrazione della Sony Music, se ne stava tutto zitto in un angolo... distaccato dal mondo e col disagio espresso negli occhi. Gli ho fatto ascoltare “Figli di nessuno” perché sapevo che si sarebbe riconosciuto in quelle parole… Allora ha iniziato a parlare anzi, ha fatto di più… Sulle mie note, ha vomitato un pezzo di quel disagio esistenziale che io gli avevo letto nello sguardo... Lo stesso disagio che mi ha permesso di scrivere questa canzone».

Il calendario del Giffoni Music Concept 2019

Il cartellone delle esibizioni del Giffoni Music Concept 2019 sarà annunciato, come da tradizione, un po' alla volta nelle prossime settimane. Intanto si lavora anche al programma delle Masterclass Music&Radio, con interventi e lezioni di artisti, professionisti e voci del mondo radiofonico e discografico, e ai Meet The Stars riservati al pubblico. Oltre ad Anastasio, è stata annunciata anche la presenza di Elodie che si unisce al parterre di ospiti musicali. L’artista è reduce dal successo di “Pensare male” con i The Kolors e dall’uscita del nuovo brano “Margarita” in collaborazione con Marracash. Elodie terrà anche una Masterclass riservata ai partecipanti della sezione Music&Radio. Tra gli artisti già annunciati anche Mondo Marcio, Shade, Boomdabash, Fred De Palma, Izi e Mahmood. Questo finora il calendario del Giffoni Music Concept 2019:

19 Luglio - Anastasio

20 Luglio - Elodie

22 Luglio - Mondo Marcio + Shade

23 Luglio - Boomdabash + Fred De Palma

25 Luglio - Izi

27 Luglio - Mahmood

Serata finale con Mahmood

Sarà quindi Mahmood a chiudere la rassegna di quest’edizione. L’artista è reduce dal successo della hit “Soldi”, vincitrice di Sanremo 2019 e arrivata seconda all’Eurovision Song Contest 2019. La rivelazione dell’anno ha quindi aggiunto un’altra data al suo “Good Vibes Tour” mentre in radio spopola con “Calypso”, brano di Charlie Charles che vede la collaborazione dello stesso Mahmood, Fabri Fibra e Sfera Ebbasta. Questo il calendario del tour del cantautore: