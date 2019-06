Fabrizio Moro, il nuovo singolo è "Figli di nessuno (Amianto)" con Anastasio

Fabrizio Moro in featuring col rapper Anastasio per il nuovo singolo in uscita: “Figli di nessuno (Amianto)”

Fabrizio Moro ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo in collaborazione con Anastasio, l’irriverente rapper vincitore di X Factor 2018. Il titolo della canzone sarà “Figli di nessuno (Amianto)” e si tratterà di una rivisitazione del brano scritto dal cantautore romano e contenuto nel suo ultimo, omonimo, album.

La nascita della collaborazione con Anastasio

Per chi segue Fabrizio Moro sui social, la collaborazione era già nell’aria da settimane: sono state condivise foto con Anastasio e anche uno scatto che ritrae Moro sul set di quello che sarà il video ufficiale della canzone. Ora è arrivato anche l’annuncio vero e proprio: il nuovo singolo sarà “Figli di nessuno (Amianto)”, in featuring col rapper vincitore della dodicesima edizione di X Factor. Raccontando ai fan questo curioso incontro musicale, Fabrizio Moro ha scritto: «Quando ho incontrato Anastasio negli studi di registrazione della Sony Music, se ne stava tutto zitto in un angolo... distaccato dal mondo e col disagio espresso negli occhi. Gli ho fatto ascoltare “Figli di nessuno” perché sapevo che si sarebbe riconosciuto in quelle parole… Allora ha iniziato a parlare anzi, ha fatto di più… Sulle mie note, ha vomitato un pezzo di quel disagio esistenziale che io gli avevo letto nello sguardo... Lo stesso disagio che mi ha permesso di scrivere questa canzone». La versione di Fabrizio Moro di “Figli di nessuno” è già contenuta nell’omonimo nuovo album, uscito lo scorso 12 aprile; la data di pubblicazione di “Figli di nessuno (Amianto)” in featuring con Anastasio non è ancora stata svelata, ma sono già disponibili il pre-save e il pre-order del singolo, che verrà presentato in anteprima ai Seat Music Awards in programma il 5 e 6 giugno.

Il nuovo album e il tour di presentazione

Fabrizio Moro ha pubblicato il suo nuovo album, “Figli di nessuno”, venerdì 12 aprile 2019. Il disco è stato anticipato dal singolo apripista “Ho bisogno di credere”, uscito lo scorso 15 marzo, ed ora sta per essere lanciato il secondo estratto in una versione arricchita dallo stile di Anastasio: “Figli di nessuno (Amianto)”. Tra aprile e maggio Fabrizio Moro ha presentato il disco in tutta Italia con l’instore tour, ma per i live veri e propri si dovrà aspettare l’autunno. Attualmente sono stati annunciati quattro appuntamenti nei palazzetti, in programma il 12 ottobre al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), il 18 e 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 26 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti per queste date sono già disponibili all’acquisto su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo varia da 28 euro a 60 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio) in base alla tipologia di posto scelto e alla location selezionata. Disponibili anche gli Early Entry Package che, al prezzo di 99 euro (d.p. inclusi), comprendono due biglietti parterre in piedi, l’entrata anticipata rispetto al pubblico generale, staff dedicato in loco e un pass VIP laminato. Ricordiamo che su circuito Ticketone è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun utente.