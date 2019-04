Fabrizio Moro: nuovo album "Figli di nessuno" e via all'instore tour

Venerdì 12 aprile 2019 è un giorno importante per Fabrizio Moro e i suoi fan: è uscito “Figli di nessuno”, il nuovo album di inediti del cantautore romano, il decimo della sua ventennale carriera. Il disco è stato anticipato dal singolo “Ho bisogno di credere”, in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali dallo scorso 15 marzo.

“Figli di nessuno”: tutto sul nuovo album

Fabrizio Moro ha più volte definito “Figli di nessuno” come il suo album “benedetto”: è nato spontaneamente, senza troppa fatica, in un momento in cui il cantautore romano era talmente preso dagli impegni da non avere più energie. Il disco è uscito venerdì 12 aprile per Sony Music, a distanza di due anni dal precedente “Pace”. “Figli di nessuno” è composto da 11 tracce inedite, in cui Moro canta la forza, la fede, la speranza, il coraggio e l’amore. Energia e introspezione in questo album, il cui titolo si rifà alle persone che si sono fatte da sé, lottando per essere ciò che sono e fare ciò che amano, nonostante. Il primo singolo estratto dal disco è stato “Ho bisogno di credere”, accompagnato da un video con la bellissima fotografia di Edoardo Bolli, girato da Giacomo Triglia alle luci dell’alba per le strade di Berlino. Fabrizio Moro ha raccontato il brano con queste importanti parole: «”Ho bisogno di credere” racconta ogni passo fatto con la speranza che le scarpe di “ferro pesante” che portiamo, un giorno possano diventare più leggere in un percorso di totale scetticismo. La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso quando il resto perde il senso». Di seguito la tracklist completa del nuovo album, “Figli di nessuno”:

Figli di nessuno Filo d’erba Quasi Ho bisogno di credere Arresto cardiaco Come te Non mi sta bene niente Me’ nnamoravo de te Per me #A Quando ti stringo forte

Le date dell’instore tour

Venerdì 12 aprile, lo stesso giorno d’uscita di “Figli di nessuno”, Fabrizio Moro darà il via all’instore tour per presentare al pubblico il suo nuovo album. Gli incontri tra i fan e il cantautore inizieranno dalla Discoteca Laziale di Roma per poi continuare negli store di tutta Italia fino al mese di maggio. Per vedere Fabrizio Moro in concerto, invece, bisognerà aspettare il prossimo autunno: già annunciati quattro appuntamenti live nei palasport, in programma il prossimo ottobre ad Acireale (CT), Roma (doppia data) e Milano. Di seguito tutte le date dell’instore tour in partenza: