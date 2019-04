Fabrizio Moro, il video del nuovo singolo "Ho bisogno di credere"

Fabrizio Moro è tornato con un nuovo singolo intitolato “Ho bisogno di credere”, accompagnato da un video ufficiale girato tra le strade di Berlino. Il brano è la prima anticipazione dell’album in arrivo “Figli di nessuno”, in uscita venerdì 12 aprile 2019 per Sony Music Italy, decimo disco di inediti nella ventennale carriera del cantautore romano.

“Ho bisogno di credere”: il video e le curiosità sul singolo

Con “Ho bisogno di credere” Fabrizio Moro pone le fondamenta del suo ritorno discografico: il singolo è il primo estratto dal nuovo album “Figli di nessuno”, in arrivo il prossimo 12 aprile a distanza di due anni dal precedente “Pace”. Sia dal testo che dal video del brano Moro lascia trasparire l’importanza di avere fede nel proprio percorso e nelle persone importanti, a cui scegliamo di stare vicino. La clip è stata girata alle prime luci dell’alba nelle strade di Berlino, tra i murales dell’East Side Gallery e il ponte di Oberbaumbrücke sul fiume Sprea. Il cantautore ne è il protagonista: passeggiando per la città coglie con il proprio sguardo piccoli, ma importanti, dettagli delle persone che incontra, attimi di vita. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Fabrizio Moro insieme al regista Giacomo Triglia, con la fotografia di Edoardo Bolli. “Ho bisogno di credere” è disponibile su tutti gli store digitali e sulle piattaforme di streaming da venerdì 15 marzo. Queste le parole con cui il cantante ha commentato il nuovo singolo: «Credo nelle buche dove sono inciampato, e credo nei giorni in cui ho sbagliato perché ogni mio errore, nel bene e nel male, mi ha reso quello che sono oggi. Un essere umano con tanti limiti ma, consapevole che nella vita, oltre alla libertà, va ricercata la fede. Qualsiasi essa sia, la fede ti dà la forza di continuare a camminare anche se le tue ginocchia sono ormai rotte. “Ho bisogno di credere” racconta questo, racconta ogni passo fatto con la speranza che le scarpe di “ferro pesante” che portiamo, un giorno possano diventare più leggere in un percorso di totale scetticismo. La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso quando il resto perde il senso».

“Figli di nessuno” e il tour 2019

Il decimo album in studio di Fabrizio Moro si intitola “Figli di nessuno”, in uscita venerdì 12 aprile 2019 per Sony Music Italy. Negli ultimi giorni il cantautore romano ha pubblicato sui propri canali social quella che sarà la copertina del nuovo disco (una fotografia di Moro in una stanza completamente bianca e asettica), ma ancora non è stato svelato alcun dettaglio sulla tracklist. Quello che è certo è che “Ho bisogno di credere” ne è il primo estratto, pubblicato lo scorso 15 marzo assieme al video ufficiale. Già annunciati anche quattro appuntamenti live nei palasport, in programma il prossimo ottobre ad Acireale (CT), Roma (doppia data) e Milano. I biglietti per assistere ai concerti di Fabrizio Moro sono già disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Ecco tutti i prezzi, diritti di prevendita inclusi: